Daria Bignardi salvata dai libri: “Mia madre non voleva mangiassi la pizza”

Sua madre era molto ansiosa, Daria Biganrdi si racconta, sta per compiere 61 anni ed esce il suo nuovo libro: “Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici”. La verità è che leggere le ha salvato la vita perché, come racconta alla rivista Oggi, sua madre il sabato sera quando usciva le raccomandava sempre di non mangiare la pizza perché la riteneva pesante da digerire. Una raccomandazione che trovava assurda perché i suoi amici avevano ben altri problemi: “Si facevano di eroina”. Era la fine degli anni ’70 e delle droghe pesanti si sapeva poco ma Daria Bignardi ricorda che tanti amici e anche un paio di fidanzati pensavano solo alla prossima dose.

Daria Bignardi: “Io avevo troppo da perdere. I libri mi hanno salvata”

Racconta l’ansia della madre, non le ha permesso nemmeno di fare danza classica e lei non poteva fare altro che passare i pomeriggi sul divano a leggere, così si è appassionata alla lettura: “Mia mamma era molto ansiosa, finché ha potuto mi ha tenuto in casa. Temeva Ferrara, nebbiosa e fredda. Volevo fare danza classica, niente. Passavo i pomeriggi sul divano di velluto giallo a leggere i russi e i francesi. E’ stato bellissimo”.

Trovava strane le sue preoccupazioni ma forse ancora di più oggi mentre ci ripensa, mentre pensa alla mamma: “Il sabato sera mia madre, quando uscivo, mi raccomandava di non mangiare la pizza, che riteneva pesante da digerire. I miei amici si facevano di eroina e lei mi diceva di non mangiare la pizza…” non sapeva che ci fossero ben altre cose a cui fare attenzione.

Quando la Bignardi è diventata mamma ha fatto di tutto per evitare di essere ansiosa: “Mi sono obbligata a lasciare i miei figli il più possibile liberi. Emilia ha 18 anni e vive con me, Ludovico 24 e studia a Bruxelles”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".