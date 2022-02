Francesco Arca in terapia per controllare la rabbia: “Accumulavo e poi esplodevo”

E’ al settimanale Grazia che Francesco Arca confida che gestire la rabbia per lui era un problema, non riusciva a controllarla. Ha chiesto aiuto allo psicologo, è andato in terapia e ha fatto su se stesso un lavoro lungo. Francesco Arca scherza sui suoi difetti, dice di non averne, che è un uomo fantastico ma poi confessa la verità, che è pieno di difetti ma uno, il più grande, è stato a lungo un problema. E’ sulla rabbia che ha dovuto lavorare in terapia, era quello il suo difetto più grande, ammette che accumulava per sciocchezze e che poi esplodeva. Arca non ha messo del tutto da parte la rabbia ma ha imparato a tenerla a bada, ad incanalare le reazioni.

Francesco Arca ammette che era impulsivo, ha imparato a reagire in modo diverso

“Sono pieno di difetti. Il più grande, su cui ho lavorato a lungo con la terapia, è stata la rabbia. Accumulavo per sciocchezze e poi esplodevo”. Anche la sua compagna, Irene Capuano, a cui è legato da quasi 10 anni lo aiuta nel suo percorso. Il loro amore è da sempre importante, hanno due figli, Maria Sole nata nel 2015 e Brando Maria nel 2018.

Da domani lo rivedremo sullo schermo nella fiction con Vanessa Incontrada: Fosca Innocenti su canale 5. Il set è il suo mondo ma rivela che quando è ospite in tv è un momento che non vive benissimo. Nonostante l’attore e regista abbia iniziato proprio dalla tv con Uomini e Donne ammette: “Quando sono ospite in tv muoio dentro, ho paura di mettermi in mostra. Prima? Ero incosciente, oggi mi sento a mio agio solo sul set”.

Da domani 11 febbraio lo vedremo accanto a Vanessa Incontrada; per la prima volta insieme in un lavoro ma si conoscono da tempo, sono amici di vecchia data.

