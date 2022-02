Il Principe Carlo positivo per la seconda volta torna in isolamento, ha incontrato decine di persone

E’ su Twitter che il Principe Carlo d’Inghilterra ha fatto sapere di avere contratto il Covid per la seconda volta. E’ risultato positivo dopo il primo contagio che risale a marzo del 2020. Un tampone con esito positivo a cui ha fatto seguito l’ovvio isolamento ma intanto il principe d’Inghilterra aveva incontrato decine persone. Il figlio maggiore della regina Elisabetta si è allontanato dalla moglie, la duchessa di Cornovaglia e ovviamente non potrà partecipare a nessuno degli eventi previsti in questi giorni a Winchester. Ha fatto sapere che cercherà di recuperare tutto il primo possibile, ovviamente non appena risulterà negativo. Ad annunciare che l’erede al trono è positivo al covid per la seconda volta Clarence House con un messaggio pubblicato sull’account Twitter del principe.

Il principe Carlo profondamente dispiaciuto

“Sua altezza reale è profondamente dispiaciuto di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester e cercherà di riprogrammare la sua visita il prima possibile”.

Accompagnato da sua moglie ieri sera ha incontrato decine di persone ad un ricevimento al British Museum. Tra i presenti anche il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e la ministra degli Interni Priti Patel. Un evento mondano senza mascherine, come di norma da mesi nel Regno Unito.

Ovviamente la coppia reale è vaccinata, sia Carlo che Camilla sono sostenitori della campagna di profilassi anti-Covid. A 73 anni il principe si ritrova di nuovo a dovere fare i conti con il virus, la prima volta i sintomi riferiti erano lievi e le sue condizioni di salute non hanno mai destato alcuna preoccupazione. Questa volta per il momento non è stato specificato se sia ugualmente asintomatico.

“Sono stato fortunato, me la sono cavata abbastanza facilmente, ma l’ho avuto e posso capire cosa passano le persone malate” le parole del principe lo scorso anno. Aveva solo perso gusto e olfatto ma si sentiva particolarmente vicino a chi non era stato così fortunato.

