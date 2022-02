La frase sessista e offensiva di Mammuccari a Belen non fa ridere nessuno

Abbiamo visto anche noi ieri il momento in cui Belen Rodriguez ha giocato con Teo Mammuccari nella prima puntata de Le Iene. Il gioco era quello del Passaparolaccia: Belen ha dovuto rispondere ad alcune domande senza che il pubblico a casa sapesse di chi stesse parlando. Durante il gioco, sono state mostrate le immagini di alcuni suoi ex: Marco Borriello, Fabrizio Corona, Stefano de Martino, Andrea Iannone e il suo ultimo ex compagno, Antonino Spinalbese. E proprio mentre Belen parlava dei suoi ex, scherzando ha commentato: “Ma così sembra che io sono una [email protected]@@ ( poco di buono)”. La conduttrice si è messa poi a ridere e forse non ha ascoltato quello che Mammuccari ha detto dopo, effettivamente in un primo ascolto, neppure noi ci eravamo resi conto della battuta di bassissimo livello che il conduttore aveva fatto.

Mammuccari infatti ha risposto: “Non è che lo sembri, lo sei”.

La pessima battuta di Teo Mamuccari nei confronti di Belen Rodriguez a Le Iene

Ora, per quanto la complicità tra i due possa essere di alto livello, per quanto i due possano essere amici, ma è mai possibile che in una diretta televisiva si debba fare questo genere di battuta? Ma la comicità non dovrebbe derivare da altro, da frasi pungenti, da riflessioni di altro tipo? Così sembrerebbe e invece, ci ritroviamo nel 2022 a fare le battute sul fatto che una donna abbia avuto diversi fidanzati. E se lo dice Belen di se stessa, ci può anche stare, ma se poi si fa dell’ironia ( che probabilmente non è piaciuta in primis a lei) le cose poi cambiano.

A noi sinceramente questa frase non fa ridere e non fa ridere neppure la reazione di una donna che avrebbe dovuto indignarsi di fronte a una frase come quella. E’ possibile che si scandalizzi di più il telespettatore che la persona a cui la battuta è stata rivolta?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".