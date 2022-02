Le iene pubblicano l’audio di Mammuccari e Belen: nessuna offesa

Dopo il clamore che il video de Le Iene aveva suscitato per una frase di Teo Mammuccari, dal programma di Italia 1 è arrivata una rettifica su quello che è successo. In un video in cui si pulisce l’audio e si sente quello che il conduttore sta dicendo a Belen Rodriguez, si capisce che non ci sono parolacce. A nostro avviso, il concetto non cambia moltissimo, nel senso che la risata e la frase di Mammuccari, vanno in una direzione. Ma visto che non eravamo presenti, dobbiamo considerare quello che si sente nel video, ossia: non ci sono parolacce e offese dirette alla conduttrice.

“No sembri…Stai raccontando di te…” dice Mammuccari alla Rodriguez. Nessuna offesa, nessuna parola di quelle che oggi sono state riportate da diverse testate. Il video è stato chiaramente rallentato e con un audio pulito, si può capire in modo corretto cosa Mammuccari stesse dicendo. Cosa poi volesse dire, è un altro discorso, non possiamo fare il processo alle intenzioni.

Vi lasciamo alle immagini in modo che possiamo farvi da soli una idea di quello che è stato lo scambio tra Belen Rodriguez e Teo Mammuccari.

Nessuna offesa sessista, nessuna offesa a Belen da parte di Mammuccari. Solo risatine.

