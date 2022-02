Linda Evangelista mostra il suo corpo rovinato: “Non riesco a vivere in questo dolore”

Dopo anni passati a nascondersi per la vergogna di incontrare qualcuno che la conoscesse Linda Evangelista ha deciso di mostrare il suo corpo. Un corpo rovinato ma non dal tempo che passa, da alcuni trattamenti estetici. “Non voglio più nascondermi” ha dichiarato al magazine People, non riesce più a vivere in questo modo, con il dolore che si porta dentro. Linda Evangelista da tempo non si riconosce più allo specchio, si sente esattamente come la stampa l’ha etichettata: “irriconoscibile”. 56 anni, lei è una delle top model che ha fatto sognare negli stessi anni in cui in passerella c’erano Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell. E’ lei che sui social ha detto di essere stata “brutalmente sfigurata” da un trattamento estetico e che dopo due dolorosi e inutili interventi chirurgici non aveva corretto nulla. Linda Evangelista si è chiusa nel suo isolamento, non era più in grado di lavorare. Dopo quel trattamento aveva iniziato a notare gli effetti collaterali, rigonfiamenti su seno, cosce, mento, poi è andata sempre peggio. Ha iniziato a rimediare da sola arrivando a non mangiare più.

Nel 2016 Linda Evangelista si rivolge al suo medico

“Gli ho lasciato cadere la vestaglia di fronte. Piangevo e gli ho detto: ‘Non ho mangiato, sto morendo di fame. Cosa sto facendo di sbagliato?'”. Niente avrebbe potuto risolvere la situazione, il suo era un raro effetto collaterale che colpisce meno dell’1% dei pazienti. Ispessimento e espansione del tessuto adiposo, la conseguenza è peggio di quello che possiamo immaginare.

Linda Evangelista la racconta per liberarsi dal dolore e dalla vergogna: “I rigonfiamenti sono duri, e se cammino senza guaina quando indosso un vestito, provocano sfregamenti continui e irritazioni che arrivano quasi al punto di sanguinare. Questo perché non è come sfregare il grasso morbido, è grasso duro. Non posso più appoggiare le braccia lungo i fianchi, e non credo che gli stilisti vorranno mai più vestirmi. Non mi guardo più allo specchio, non sono più io”.

Sapeva che sarebbe invecchiata, voleva farlo nel mood migliore. Da tempo non si riconosce più, non riconosce il suo corpo ma nemmeno la sua persona.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".