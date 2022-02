Quarto figlio per Kate Middleton? La duchessa conferma il desiderio

Dopo tre bellissimi figli Kate Middleton desidera diventare madre del quarto figlio. Solo un desiderio o la duchessa di Cambridge è già in attesa di un fratellino o di una sorellina per Charlotte, Louis e George? Kate Middleton ha confermato tutto in un’intervista rilasciata di recente durante la visita al Copenaghen Infant Mental Project in Danimarca. Ha risposto prendendo dolcemente in giro il principe William d’Inghilterra, confidando che lui è sempre preoccupato quando lei incontra bimbi piccoli, soprattutto se inferiori all’anno di età. Un tour di due giorni per la splendida Kate Middleton ma da sola, senza William; il suo impegno ancora una volta ha lo scopo di promuovere il benessere psicologico dei bambini, dei piccoli.

Kate Middleton svela la preoccupazione del principe William sul quarto figlio

Kate vorrebbe diventare mamma per la quarta volta, a William la famiglia con tre figli sembra perfetta. “William è molto preoccupato quando incontro bambini con meno di un anno. Perché poi torno a casa e gli dico: Facciamone un altro” ha confidato la futura Regina aggiungendo che diventa malinconica quando è in contatto con bambini piccoli.

Sono confidenze simili a quelle fatte nel 2019 quando in occasione del tour in Irlanda del Nord dichiarò che suo marito era preoccupatissimo già solo all’idea di diventare di nuovo padre. Poi l’anno scorso William diede la conferma dei suoi timori osservando sua moglie molto affettuosa nei confronti di Anastasia, figlia di Trudi e Alastair Barrie: “Non mettete nuove idee nella testa di mia moglie!”.

E’ Duncan Larcombe, esperto reale e ribadire che Kate Middleton è molto premurosa con i bambini, che è una madre nata, capace anche di concentrarsi sempre sui suoi doveri reali ma senza togliere la famiglia dal primo posto. E’ molto probabile che il quarto principino per Kate rimanga un desiderio che non realizzerà, ma mai dire mai.