Anna Moroni ricorda Beppe Bigazzi: “Ho trovato questa vecchia foto”

Le foto ci riportano indietro nel tempo, ci emozionano, ed è quanto è accaduto questa mattina ad Anna Moroni quando ha trovato una foto con Beppe Bigazzi. E’ una foto scattata nello studio de La prova del cuoco, una foto di un bel po’ di anni fa. Anna Moroni e Beppe Bigazzi sorridenti, lei così giovane; nei giorni scorsi la maestra in cucina ha compiuto 83 anni, Beppe non c’è più. Chi ha seguito da sempre La prova del cuoco, i 20 anni di trasmissione, soprattutto i primi anni, ricorderà benissimo i discorsi di Bigazzi, quanto fosse davvero un passo avanti rispetto a tutti, al passo con i tempi. Molti solo oggi ripetono ciò che per lui era fondamentale sul cibo, la salute, la Terra. Quante “litigate” in diretta tra Anna Moroni e Beppe Bigazzi. Lei con gli ingredienti per ricette golose, lui che la rimproverava sulle dosi, il modo di cucinare. Per Bigazzi le cotture dovevano essere semplici ma a La prova del cuoco bisognava mostrare tutto, tutte le ricette, anche solo per intrattenere i telespettatori.

Anna Moroni non tornerà più in tv?

Beppe è andato via in silenzio, portato via dalla malattia. Antonella Clerici era riuscito a sentirlo al telefono poco prima, aveva capito sarebbe stata l’ultima volta. Triste pensare al suo allontanamento dalla tv, oggi in vari programmi si dice di peggio e ognuno resta al proprio posto.

Antonella Clerici ha risposto al ricordo della sua Annina con un cuore e la Moroni ha commentato con la dolcezza che le riserva sempre.

“Stamattina tesori ho ritrovato questa vecchia foto… Io e Beppe” è il buongiorno che ha regalato oggi ai suoi follower. Anna Moroni è sempre più attiva sui social, da quando non è più protagonista nelle cucine in tv mantiene il contatto con il suo pubblico grazie ad Instagram, ma sarebbe bellissimo rivedere almeno lei ai fornelli, in cucina, in tv.