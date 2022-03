Charlene di Monaco dimessa dalla clinica è tornata a casa

La principessa Charlene di Monaco è finalmente tornata a casa, è stata dimessa dalla clinica di riabilitazione in Svizzera e adesso è con il principe Alberto e con i loro figli. Si è detto di tutto sull’assenza al Principato di Charlene Wittsock e in realtà non si conosce ancora tutto sul cosa è accaduto in questi mesi. La principessa di Monaco è a casa dopo vari mesi di ricovero, è con un annuncio ufficiale, con un comunicato ufficiale, che tutti hanno ricevuto la bella notizia. Per Palazzo Grimaldi la preoccupazione di molti era che il matrimonio tra Alberto e Charlene fosse finito o peggio ancora che lei stesse così male da non potere più tornare a casa.

Charlene Wittstock a casa dopo i problemi in Sudafrica

A causa delle sue condizioni la principessa di Monaco non aveva potuto tornare per le feste di Natale; tornata al Principato dal Sudafrica aveva avuto solo il tempo di salutare tutti e poi partire per un altro ricovero, in Svizzera. “In accordo con i Suoi medici, visto l’incoraggiante risultato delle cure, la principessa proseguirà il recupero nel Principato, con Suo Marito e i figli al Suo fianco. SAS si è felicemente riunita con la Sua famiglia e i suoi cari” questo il comunicato ufficiale.

Restano ancora dei dubbi, l’ultima volta che tutti hanno visto Charlene di Monaco è stato a novembre, nel giorno del suo ritorno. Di recente aveva rilasciato un’intervista al quotidiano francese Le Parisien raccontando di progetti ma senza dire nulla sulla sua salute e sul ritorno a casa.

“Le prossime settimane permetteranno alla principessa di rimettersi ulteriormente in salute, prima di riprendere con gradualità i Suoi impegni ufficiali” si legge sempre nel comunicato ufficiale. Domani 14 marzo però è il compleanno del principe Alberto e chissà che Charlene non si affacci per i saluti.