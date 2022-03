Anche Carolyn Smith fa il suo in bocca al lupo a Fedez e a Vittorio Feltri: “Non mollate mai”

C’è stata una ondata di affetto e di amore che forse Fedez neppure si aspettava, dopo che sui social, ha annunciato di aver avuto delle cattive notizie. Una brutta malattia, un percorso da fare, e per questo, anche la scelta di allontanarsi dai social, anche se presto, come lui stesso ha spiegato, racconterà a chi lo segue, quello che sta succedendo. Tra i tanti messaggi, arriva anche quello di Carolyn Smith che in un video, spiega di non conoscere di persona Fedez, ma di voler esprimere al rapper, la sua solidarietà. Lei che è una combattente, sa che cosa significa ricevere un certo tipo di notizie, sa che cosa significa dover affrontare una battaglia, o fare un “percorso”. Le parole di Carolyn Smith si rivolgono a Fedez, come anche a Vittorio Feltri. E a tutte le persone che stanno affrontando una malattia.

L’incoraggiamento di Carolyn Smith per Fedez e non solo

La Smith scrive sui social: “Lo so cosa si sente quando arriva la notizia di una malattia , lo so cosa dovete affrontare in privato e pubblico. E’ dal 2015 che combatto, e combatto fino in fondo. Ma lo so che in Italia abbiamo l’eccellenza medica, migliore nel mondo.“

E ancora: “ Sicuramente qualcuno non è d’accordo con me, ma non me ne frega nulla, sicuramente non hanno vissuto al di fuori d’Italia. Le mie parole forse conta poco perchè non ho nessuno rapporto con Vittorio e Fedez, ma me lo sento da dire “ Non mollare mai, affrontare tutto con la positività e un sorriso anche quando deve mandare in quel paese tutto e tutti “ . “

E ancora: “La positività aiuta i medici che aiutano noi. Vi mando un abbraccio forte pieno di vita.

Carolyn una combattente.“