Flora Canto incontra i bambini ucraini ospitati a Roma: “La guerra non è così lontana”

Prima dell’ora di pranzo Flora Canto era in fila Mc Drive per prendere tanti panini e altro per i bambini ucraini che sono ospitati a Roma con le loro famiglie, le mamme. Da anni Flora Canto collabora con l’associazione di Andrea Tudisco, da tempo lei e tanti altri personaggi famosi aiutano l’associazione che da 25 anni si occupa dell’accoglienza e del sostegno di bambini con gravi patologie, bimbi che non possono essere curati nel loro paese di origine e per questo sono costretti a trasferirsi a Roma. In questo periodo purtroppo c’è anche la necessità di ospitare i bambini ucraini e Flora non solo racconta la sua esperienza su Instagram ma invita chi può a donare in ogni modo. Ognuno può fare qualcosa, in modo concreto.

Flora Canto: “Non è semplice essere qui”

Le stories di questa mattina erano piene di energia e grandi sorrisi, l’energia e i sorrisi sono poi diventate emozioni cariche di dolore. Dopo pranzo, dopo avere mangiato i panini con i bambini ospitati a Roma Flora Canto ha capito che la guerra non è poi così lontana come può apparire a molti. Lei ha guardato negli occhi i bambini ospiti di Tudisco, li ha osservati, ha visto le loro paure.

“Possiamo dare una mano concreta” mostra l’esterno della casa di Andrea Tudisco, dietro ogni finestra c’è una stanza che può ospitare un bambino con la sua famiglia. All’aperto ci sono tanti giochi, tutto è così accogliente ma non è una vacanza. “Vi faccio vedere un pochino la casa di Andrea per farvi capire quando si parla di accoglienza di cosa sto parlando. Ci sono tane cose per i bimbi ma soprattutto ci sono le camere che possono ospitare un bimbo con la sua famiglia. Non vi posso fare vedere fisicamente i bimbi con le loro famiglie ma vi assicuro che la guerra non è così lontana come sembra, anzi guardandoli è molto molto vicina, quindi non è semplicissimo stare qui”. E’ possibile donare, all’associazione di Andrea Tudisco di Roma, sono soldi che andranno nelle mani giuste. Chi ha può anche donare abiti per le mamme e per i bambini.