Francesco Facchinetti mostra la lunga cicatrice della moglie

Francesco Facchinetti continua a coccolare e accudire sua moglie Wilma Helena Faissol in ospedale. Dopo l’operazione alla spalla la prende un po’ in giro, anche quando mostra la cicatrice. Lo fa per sdrammatizzare, la cicatrice sulla spalla di Wilma Facchinetti è davvero lunga ma è andata bene, la caduta da cavallo poteva portare a conseguenze ben più gravi. Due giorni fa l’incidente, la seconda caduta dal suo cavallo Wally in 45 giorni; ieri l’operazione alla spalla, oggi le radiografie, la cicatrice, la voglia di tornare il prima possibile a casa. Francesco Facchinetti mostra tutto e ringrazia tutti. E’ rimasto tutto il tempo accanto a lei, preoccupato per la frattura, preoccupato per l’intervento.

Wilma Facchinetti dopo l’operazione alla spalla

“Mia moglie… Pensavo di essere io quello con le cicatrici ma anche in questo, come in tutto, è migliore di me – Facchinetti la prende un po’ in giro ma è quello che pensa, che è migliore di lui – Presto torneremo a casa dai bimbi che non vedono l’ora di vedere la mamma. Grazie di tutti i vostri messaggi, grazie veramente! FORZA WILMA”. I bambini hanno mandato alla mamma dei peluche per non farla sentire sola, non possono andare in ospedale da lei, aspettano che torni a casa.

Anche Wilma ringrazia tutti e risponde a chi le ha chiesto del suo adorato cavallo: “Mercoledi mattina Wally ha perso ancora l’equilibrio mentre andava e si è spantegato per terra. Ho fratturato l’omero e mi hanno operata ieri. Wally sembra ok, ha un bozzo sul costato e qualche graffio, comunque ora controlliamo cosa gli succede. Grazie di tutti i messaggi”.

Adesso deve solo rimettersi in forma, è andata bene, avrà bisogno di un periodo di convalescenza, della giusta riabilitazione e sarà in forma esattamente come prima. La cicatrice potrà renderla meno evidente ma di certo è la cosa meno importante.