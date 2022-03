La Regina Elisabetta commossa alla messa in memoria del marito, ad accompagnarla Andrea

Nessuna sedia a rotelle per la regina Elisabetta che ha partecipato alla messa in memoria del marito, il principe Filippo, facendosi aiutare da un bastone e dal figlio. E’ al braccio del principe Andrea d’Inghilterra che la regina Elisabetta è entrata nell’Abbazia di Westminster, come mostrano i video divulgati dai media britannici. Le immagini mostrano anche l’emozione della sovrana inglese, gli occhi lucidi ancora oggi come un anno fa. Ha partecipato con tutta la famiglia, esclusi Harry e Meghan Markle, alla cerimonia in onore del marito, forse è questo il vero funerale. Un anno fa, lo scorso 17 aprile del 2021 le regole anti Covid hanno consentito le esequie solo con 30 persone. Le immagini della regina Elisabetta vestita a lutto fecero il giro del mondo, oggi il cappotto è verde scuro, la lacrima scende come un anno fa e nonostante i problemi di salute lei è presente, in piedi.

La regina Elisabetta accompagnata dal figlio Andrea

Fa discutere la decisione della sovrana di entrare al braccio del figlio Andrea. Lui è sempre stato definito il figlio preferito, forse è sempre questa la motivazione, e oggi ha scelto lui e non il principe Carlo. Nonostante gli ultimi scandali e il recente accordo giudiziario con la 38enne americana che lo ha accusato di averla violentata quando aveva 17 anni, la regina ha voluto lui e questo non era l’unico messaggio.

Compirà 96 anni ad aprile, non è entrata dalla navata principale dell’Abbazia ma è spuntata del retro, per fare meno strada. Niente sedia a rotelle, prima il bastone e poi il braccio di suo figlio Andrea. Il resto della famiglia ha attraversato invece la navata ovest principale, anche il piccolo George. Presente alla cerimonia anche la piccola Charlotte. Visibilmente emozionati, più di tutti, il principe Carlo e la principessa Beatrice.