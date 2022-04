Ramona Amodeo racconta del parto cesareo d’urgenza, non se l’aspettava

Ramona Amodeo è diventata mamma per la terza volta, due giorni fa ha annunciato la nascita del suo bambino e oggi è riuscita a rispondere alle domande delle follower, soprattutto quelle sul parto. Parto cesareo d’urgenza per Ramona Amodeo che tra le storie di Instagram ha spiegato perché in breve tempo è passata dal parto naturale all’operazione. E’ dispiaciuta, lei avrebbe preferito il parto naturale anche per il terzo figlio ma quando è arrivata in ospedale hanno capito che c’era qualcosa che non andava, che il bambino non poteva nascere con il parto naturale. L’ex protagonista di Uomini e Donne è con il suo piccolino nella stanza dell’ospedale e dopo avere aggiunto un filtro spiega tutto.

Ramona Amedeo mamma del terzo figlio

“Una metà del travaglio l’ho fatta a casa, ho riempito la vasca con l’acqua calda e ad ogni contrazione con la doccetta versavo un po’ di acqua calda” era sotto controllo continuo assistita a distanza dal ginecologo. Quando è andata in ospedale ancora prima di entrare si sono rotte le acque. Le ha fatto impressione, erano sporche. Dopo un controllo, un tracciato, hanno capito che il bambino non scendeva, aveva un giro di cordone e il cordone era corto.

Un cesareo d’urgenza che è stato molto veloce ed è andato benissimo. “La cosa che odio del cesareo è che è un parto un po’ più freddo per me che sono più fisica. Le prime persone che l’hanno preso sono i pediatri e si sono assicurati che stesse bene. Poi Giorgio per non farmi sclerare ha chiesto di mettermelo subito sul seno”. Il piccolo è sempre con lui nella culletta accanto a lei. E’ serena, felice, si sta godendo il suo bambino prima del ritorno a casa. E’ contenta che non siano permesse le visite, le dispiace solo non possano entrare nemmeno il marito o la mamma, la suocera; ma presto tornerà a casa.