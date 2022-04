Harry e Meghan Markle hanno incontrato la Regina Elisabetta, tutto in gran segreto

Harry e Meghan Markle hanno lasciato gli Stati Uniti per partecipare agli Invictus Games in Olanda ma prima sono atterrati a Londra per la regina Elisabetta. Sembra che l’incontro sia avvenuto in gran segreto, anche se a questo punto tutti sanno che Harry e Meghan hanno reso felice la sovrana inglese. E’ The Sun che riporta la notizia dei duchi di Sussex dalla regina prima di partecipare all’evento in Olanda. Sarebbe stato davvero uno schiaffo per lei non vedere i nipoti, sapere che dopo la mancata partecipazione alla commemorazione del principe Filippo continuavano a snobbarla. E’ sempre il gossip che parla, di ufficiale non c’è molto.

Harry e Meghan Markle avvistati al castello di Windsor

Sono tornati dopo due anni, Harry e Meghan per la prima volta da quel marzo 2020 hanno messo piede in Gran Bretagna, insieme. Harry era presente al funerale del nonno, mentre Meghan era rimasta a casa con i figli. Non si sa se in questo viaggio la coppia sia con i figli ma è molo probabile che non abbiano lasciato a casa Archie e Lillibet Diana. I bambini non hanno mai visto la bisnonna e questo era un grande desiderio della regina.

Sembra che sia stato un gruppo di visitatori ad avvistare i duchi e a riportare emozionati: “E’ stato uno spettacolo… Sapevamo che avremmo potuto vedere Carlo e la Duchessa di Cornovaglia alla cerimonia del giovedì santo, ma non potevano immaginare che ci saremmo imbattuti in Harry e Meghan”.

Sembra che durante l’incontro tra i nipoti e la regina d’Inghilterra fosse presente anche il principe Carlo ma nessun altro. Nessuna immagine, nessuna foto, nessuna conferma su questo incontro. Di certo invece vedremo le foto di Harry e Meghan in Olanda, protagonisti agli Invictus Games. Tutti sperano di vedere la famiglia al gran completo, anche con i piccoli.