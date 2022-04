Harry ne ha fatta un’altra? Dall’Olanda nuove polemiche sulla royal family?

Harry e Meghan Markle prima di arrivare in Olanda hanno fatto visita alla regina Elisabetta. Gli inglesi erano così contenti di vedere il principe di nuovo protagonista degli Invictus Games ma le belle notizie hanno lasciato presto il posto alle polemiche. Colpa dell’intervista che il principe Harry ha rilasciato alla giornalista Hoda Kotb: ha fatto lo stesso errore commesso con Oprah Winfrey? I panni sporchi si lavano in famiglia, sempre, soprattutto se si tratta di royal family. Il figlio più piccolo di Carlo e Diana, raccontando della visita alla nonna, ha detto: “Vogli accertarmi che accanto a lei ci siano le persone giuste”. Contento di avere con lei sempre un rapporto privilegiato avrebbe però lasciato intendere che il padre e il fratello, il principe William, non siano capaci di proteggerla. Magari la frecciatina è apparsa tale solo ai malpensanti ma sta facendo il giro del mondo.

Un altro colpo basso di Harry alla famiglia reale inglese?

“È stato bellissimo rivederla e stare con lei. È in ottima forma. Ha sempre un grande senso dell’umorismo con me, io e Meghan abbiamo preso il tè con lei. Voglio essere sicuro che sia protetta e che sia circondata dalle persone giuste” questo sembra aver detto Harry durante l’intervista registrata in Olanda durante gli Invictus Games.

Non ha voluto però rispondere in modo ampio sulla mancanza del padre e del fratello ma ha preferito concentrarsi solo sull’evento: “In questo momento sono concentrato sugli atleti e sulle loro famiglie, voglio dare loro il 120 per cento. E quando me ne andrò mi concentrerò sulla mia di famiglia, che mi manca enormemente” aggiungendo che negli Stati Uniti si sente a casa, lì è stato accolto a braccia aperte. Spera di poter portare i suoi figli dalla regina Elisabetta, per motivi di sicurezza anche questa volta non c’è riuscito.