Aurora Ramazzotti ha salvato una ragazzina che aveva tentato il suicidio

Aurora Ramazzotti è seguitissima dai giovanissimi, negli anni ha faticato ma ha dimostrato il suo valore, le sue potenzialità, continua a farlo ed è un esempio per molti. Anche lei è molto giovane ma quando ha visto presentarsi davanti alla sua porta una ragazzina di 13 anni che aveva bisogno di aiuto ha capito che poteva fare molto, poteva ascoltarla. Aurora Ramazzotti è nata privilegiata, lo sa bene, ma non si riferisce a cosa materiali ma all’amore che ha sempre ricevuto dai suoi genitori. Non è così scontato avere ascolto e condivisione, dopo quella esperienza lo sa bene, perché non tutti possono dire lo stesso, non tutti hanno ricevuto l’amore e la comprensione di cui parla la figlia di Michelle Hunziker ed Eros.

Una giornata importante ieri per Aurora Ramazzotti

“Quando nasci fortunata come me sai che tutta quella fortuna prima o poi la devi ripagare, è giusto così, ne senti la necessità perché ovunque ti giri vedi cose che non vanno ed è ingiusto. Ho sempre pensato che prima o poi avrei trovato la cosa per cui battermi – ha raccontato Aurora – Credeteci o meno, quella cosa si è letteralmente presentata alla porta di casa mia. Sotto forma di una persona. Una persona molto giovane, in un anno molto difficile, il cui breve vissuto gridava nel suo silenzio. Una ragazza di soli tredici anni che aveva tentato il suicidio più volte e che aveva già perso la voglia di combattere”.

Aurora Ramazzotti ieri era tra i relatori a Palazzo Lombardia per parlare di salute mentale, un incontro sulla proposta di legge per l’istituzione dello psicologo di base. “Siamo state ore a parlare e non chiedetemi perché ma da quell’incontro la ragazza ha iniziato a stare meglio. Non mi prendo alcun merito ma una cosa l’ho capita: aveva bisogno di amore, di ascolto e di condivisione. E come lei un’intera generazione”.

Non è una professionista ma pensa che condividendo la sua esperienza possa fare molto: “Parlo dell’importanza di non fare le cose da soli, che sofferenza non equivale a debolezza e che andare dallo psicologo è sinonimo di amore per se stessi, della volontà di capirci qualcosa in più o aiutarci a guarire delle ferite ancora aperte”.