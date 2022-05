Per Valentina Ferragni altri problemi di salute ed esami da rifare

Valentina Ferragni ha confidato ai suoi follower altri problemi di salute, dopo il tumore della pelle adesso deve ripetere gli esami fatti un anno fa ma relativi ad altro. La sorella di Chiara Ferragni ha aggiornato chi la segue sui social dello stato della cicatrice che aveva sulla fronte. Sei mesi fa Valentina Ferragni ha rimosso quello che sembrava un brufolo sulla fronte e che in realtà si è rivelato un tumore. La cicatrice era ben visibile, certo nulla in confronto alla malattia che ha scoperto in tempo. Con grande cura tra creme e cerotto ha fatto in modo che la cicatrice diventasse solo un brutto ricordo. Adesso però c’è altro, non scende nel dettaglio ma si riferisce al problema di insulino resistenza che tempo fa le ha causato non pochi fastidi.

Valentina Ferragni dopo un anno deve rifare tutti gli esami

Ieri è andata a farsi vedere la cicatrice sulla fronte: “La costanza nel curarlo tutte le sere con la crema e il cerotto, nel mettere sempre la crema protettiva 50 su tutto il viso e nel non espormi al sole (sempre col cappello) ha fatto in modo che sia praticamente invisibile oramai!” tutto perfetto ma c’è altro che le procura fastidio.

Oggi ha però dovuto fare altri controlli: “Purtroppo ho scoperto che tutti gli esami che avevo fatto l’anno scorso (in cui mi si “diagnosticava” la insulino-resistenza) sono fallati e praticamente nulli (non entro nel dettaglio perché è una tematica molto lunga e non molto bella). Quindi ora dopo un anno rifaccio tutti gli esami da capo e speriamo di non avere nulla” magari si tratta di una buona notizia, magari i risultati saranno migliori di un anno fa.

Come sempre Valentina Ferragni continua ad aggiornare chi la segue sul suo profilo Instagram, chi la sostiene in ogni momento.