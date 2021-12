Valentina Ferragni a Verissimo: “Avevo un piccolo brufolo, avevano detto che era una cisti”

Ospite a Verissimo Valentina Ferragni ha raccontato anche del piccolo brufolo che ormai da un anno aveva sulla fronte. Un brufolo che non andava via e che aveva fatto controllare da un medico. Le avevano detto che era una semplice cisti e che con calma avrebbe dovuto toglierla. Dopo l’estate però ha deciso di fare un’altra visita e questa volta la dottoressa ha iniziato ad avere dei sospetti. Il brufolo di Valentina Ferragni era un tumore della pelle, per fortuna era ancora in tempo, l’ha tolto, adesso ha una cicatrice che un po’ alla volta andrà via ma se non avesse fatto dei controlli non sarebbe andata così bene. Il messaggio di Valentina Ferragni è importante.

Valentina Ferragni: “Ora dovrei essere guarita al 100%”

“Un anno fa avevo un piccolo brufolo sulla fronte che non destava nessun tipo di allarme. Ma dopo un po’ di tempo, visto che non andava via, sono andata da un dermatologo che mi ha detto che era una semplice cisti, da togliere senza fretta. A settembre però ho preferito fare un’altra visita, la dottoressa si è insospettita e ha deciso di levarlo per capire cosa fosse – poi l’esito – Dopo una settimana, è arrivato l’esito: carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato”.

E’ stata fortunata ma è anche stata attenta. “Per fortuna questo tipo di tumore non è il peggiore tra quelli epidermici. Ma se avessi aspettato altro tempo avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrei essere guarita al 100%”.

Il suo consiglio è quello di fare attenzione, di rivolgersi a uno o anche più medici se si ha qualche dubbio: “Quelli della pelle non sono tumori di serie B, sono piccoli e cattivi”. Sui social ha documentato tutto senza nascondere nulla. Sarà A Verissimo nella puntata di domani 18 dicembre.

