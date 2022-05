Eugenie di York, la dedica per il compleanno del marito è la prova del loro amore

La principessa Eugenie sta vivendo una vera favola d’amore e lo dimostra anche con la dedica a suo marito nel giorno del suo compleanno. Due foto che come sempre mostrano la semplicità della coppia accompagnate dalle parole della principessa, quelle che confermano che Jack Brooksbank è il suo principe azzurro: “Buon compleanno mio Jack. 36 anni oggi – ha scritto Eugenie di York – Che viaggio è stato finora. Non vedo l’ora di farne tanti altri”. Un selfie divertente con Jack che sbuca dietro le sue spalle, sono in un bellissimo giardino, come sempre felici. L’altra foto li mostra in viaggio, in aereo con le mascherine. Sono scatti dello scorso febbraio durante il viaggio della principessa Eugenie e Jack in California. In quel viaggio hanno incontrato Harry e Meghan, i cugini che non vedevano da tempo; tutti insieme hanno anche assistito alla finale del Super Bowl 2022.

La principessa Eugenie di York felice con suo marito

Eugenie è più serena e felice che mai e non solo perché ha sposato un uomo che desidera amare per sempre e che la ama allo stesso modo ma anche perché uno dopo l’altro si stanno risolvendo i problemi in famiglia.

Non è solo l’incontro con Harry d’Inghilterra ma anche l’allontanarsi degli scandali che hanno coinvolto il padre, Andrea d’Inghilterra. Più di tutto però sono suo marito e il loro unico figlio, August, nato il 9 febbraio 2021, ad illuminare la sua vita. La principessa ha da poco compiuto 32 anni e anche in quella occasione regalò ai follower una foto e una dedica: “Che compleanno da festeggiare al parco coi miei ragazzi. Grazie”. La principessa non ha mai mostrato sui social il volto del suo bambino, difficile che lo faccia nei prossimi anni. Forse per tutte le critiche che lei e sua sorella Beatrice hanno subito desidera proteggerlo il più possibile.