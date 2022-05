La reazione di Letizia Ortiz: un’altra donna indossa il suo abito bianco e nero

Letizia Ortiz si conferma ancora una volta regina di stile, di eleganza, del popolo e non solo per l’abito bianco e nero di Mango indossato ai Queen Letizia Awards. E’ soprattutto per la reazione della regina quando ha visto che una delle premiate indossava il suo stesso vestito. Un piccolo incidente che si è trasformato in un momento in cui Letizia Ortiz ha saputo gestire tutto e fare apprezzare ancora una volta la sua diplomazia, la sua simpatia. Vi è mai capitato di partecipare a un evento e di notare che un’altra donna aveva scelto lo stesso abito, lo stesso outfit? Capita a tutte prima o poi ma è capitato anche alla regina di Spagna e la reazione è stata esemplare. Prima, durante e dopo la premiazione si notano i sorrisi, gli sguardi, i commenti e anche un pizzico di imbarazzo della signora che indossa lo stesso abito bianco e nero della Ortiz.

Letizia Ortiz e la professoressa Teson con lo stesso abito bianco e nero di Mango

E’ la professoressa Immaculada Vivas Teson ad avere scelto un abito identico e quando è salita sul palco per ricevere il premio l’abbraccio con la regina ha divertito tutti. Un abbraccio tra donne che ha mandato via l’imbarazzo del momento. Letizia Ortiz ha anche voluto la professoressa accanto nel momento delle foto con tutti i premiati. Un bell’esempio di come si dovrebbe reagire in questi casi.

Nessuna donna è immune da questi momenti soprattutto se l’abito scelto non è molto costoso. Il capo è della linea cerimonia di Mango e si può acquistare a 49,99 euro. Accessibile a tutte e non è la prima volta che la regina Letizia punta su brand per niente costosi. E’ un vestito che evidentemente piace molto e infatti veste bene entrambe. Certo la sfida tra le due è vinta dalla Ortiz ma è il resto che conta, la solidarietà tra donne.

La Teson ha ricevuto il premio dalla mani della regina Ortiz: “Per la sua carriera professionale con persone con disabilità, nonché per la sua carriera accademica e di ricerca in campo giuridico dedicata a questo gruppo”.