Sgarbi esagera contro Chiara Ferragni e Fedez ma loro continuano a festeggiare

Sono a dir poco imbarazzanti i commenti di Vittorio Sgarbi contro Chiara Ferragni e Fedez, tutti nati dal tema “influencer” ma giustificarli è impossibile. Non si può piacere a tutti e a Sgarbi molti non piacciono ma nell’intervista rilasciata a Mowmag, ricordando una sua frase su quanto siano pirla sia gli influencer che chi acquista seguendo i loro consigli, ha parlato degli zatteroni di Chiara Ferragni, e questo è il minimo, per poi arrivare alle offese a Fedez. La coppia è a Palermo, nella meravigliosa Sicilia per festeggiare il compleanno della Ferragni, non ha ancora risposto, non ha tempo e forse non lo farà mai o forse sarà il rapper a dire quattro paroline sui social.

Vittorio Sgarbi alla Ferragni: “Ha preso un mezzo marito”

Dovremmo essere abituati ai modi di esprimersi di Sgarbi ma per fortuna non è così. E’ per i suoi 70 anni che ha regalato altre parole negative a chi non gli sta a cuore né simpatico. Ma c’è anche chi gode della sua stima, come Morgan e Vasco Rossi, e non solo nell’ambito musicale, li vorrebbe in politica, ancora una volta pronto a sostenerli.

Ricordiamo però cosa aveva detto sugli influencer: “L’influencer è un pirla sfaticato che lucra su dei pirla danarosi incapaci di scegliersi da soli un paio di scarpe da pirla”. Nella recente intervista non solo ha confermato tutto ma ha aggiunto che pensa anche peggio: “secondo me il pirla, cioè l’influencer pirla, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni… ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel [email protected]@o che fa”.

Poi arriva la parte peggiore: “Cioè già ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito. E poi, non contenta, si è tirata su degli zatteroni che fanno più schifo del marito. Per cui, a parer mio, avrebbe davvero bisogno di qualcuno che la influenzi – per poi concludere – Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che, a fianco di un rincoglionito, propone delle cose per scemi”.

Fedez e Chiara Ferragni continuano a godersi la vacanza in Sicilia, Palermo e ogni momento della loro vita.