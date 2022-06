Che show il piccolo Louis sul balcone con la regina: stanco ma curioso è il vero protagonista

Sono ancora una volta i figli di Kate Middleton e William ad attirare l’attenzione di tutti gli inglesi! E spopolano sui social, le immagini di quanto successo pochissimi minuti fa a Londra, con il piccolo Louis assoluto protagonista durante l’affaccio della famiglia reale dal balcone ! Come saprete, sono iniziati a Londra, gli eventi ufficiali clou del Giubileo di Platino dei 70 anni di Elisabetta II sul trono: traguardo senza precedenti la cui celebrazione entra nel vivo nell’ambito dei 4 giorni di festa nazionale extra proclamati dal governo di Boris Johnson in tutto il Regno Unito dal 2 al 5 giugno. Pochi minuti fa, l’intera famiglia reale ha assistito allo spettacolo nei cieli di Londra. Dopo tante ore in piedi e in giro per la città, i piccoli di casa, hanno manifestato un po’ di stanchezza, soprattutto il terzo genito di William e Kate. Il piccolo, è stato coccolato dalla Regina che probabilmente ha cercato di spiegargli quanto stesse succedendo. Lo stesso ha fatto mamma Kate che lo ha più volte anche redarguito, visto che continuava a mettersi le mani in bocca. Qualche smorfia, un po’ di stanchezza e poi è arrivato il momento in cui, gli aerei e gli elicotteri, troppo vicini al balcone, hanno fatto parecchio rumore. Il piccolo Louis, sfinito, si è messo le mani alle orecchie, sbruffando. Immagine che, in pochi minuti, è diventata virale sui social.

Vediamo qualche scatto di questo momento, durante i festeggiamenti per il Trooping the Colour, con gli scatti da Buckingham Palace .

Show del piccolo Louis sul balcone con la regina al suo fianco

Le immagini, oltre a far sorridere tutte le persone che a casa hanno avuto modo di vedere in tv o in streaming le facce di Louis, hanno anche destato tanta tenerezza. La regina Elisabetta, che sembrava la meno stanca e la più “in forma” su quel balcone, si è mostrata, come in rare occasioni pubbliche, dolcissima con il piccolo . Louis non ha partecipato fino a questo momento a molti eventi importanti, gli ultimi due anni tra l’altro, a causa della pandemia, Kate e William hanno preferito evitare, e adesso che è un po’ più grande, deve imparare piano piano a rispettare l’etichetta e il protocollo. Ma ci sarà tempo!

( foto da Video)