Meghan Markle sceglie Dior e non sbaglia: solo applausi per la duchessa

Se Kate Middleton ha scelto il giallo pastello per il secondo giorno di festeggiamenti per la regina Elisabetta nel suo Giubileo di Platino, Meghan è tornata in pubblico, davanti alle telecamere ( e non rimasta dietro, nel backstage) con un abito bianco. Tra gli applausi, Meghan Markle ed Harry sono arrivati alla cattedrale di St. Paul in occasione del Thanksgiving Service per la regina Elisabetta. Meghan in un formale abito bianco formato Dior, Harry senza divisa militare ma in un elegante completo nero da non-working-royal. Entrambi si sono fermati qualche secondo davanti alla cattedrale per salutare il vescovo e poi, sono entrati per le lunghe celebrazioni del 3 giugno.

Che eleganza Meghan Markle in bianco: sceglie Dior e non sbaglia

Se nel giorno del Trooping the Colour la Markle aveva optato per un blu navy, questa volta invece incanta tutti per eleganza con un abito bianco firmato Dior. La duchessa del Sussex ha scelto l’elaganza e la sobrietà per questa occasione, anche per evitare che si parlasse di lei per il colore di un vestito o per un paio di scarpe da migliaia di dollari. Ieri Meghan, ha indossato un abito midi bon ton con colletto maxi ispirato ai codici stilistici della camicia maschile.

( foto usate per la gallery da video)

Il vestito è caratterizzato da un modello con maniche alla francese, lunghezza midi, corpetto aderente, gonna svasata, dettaglio a mantella sulla schiena e cintura tono su tono a esaltarne la silhouette. Per la moglie di Harry quindi, dalla testa fino ai piedi un outfit bespoke di Dior composto da un trenchdress completamente bianco corredato da cintura e mantellina posteriore, abbinato a un cappellino e décolleté, sempre bianchi e sempre Dior. E gli amanti dell’eleganza, hanno più che apprezzato.