Francesco Chiofalo in sala operatoria per rimuovere una massa nera nel naso

Francesco Chiofalo è di nuovo in ospedale, al San Camillo a Roma. Prima di entrare in sala operatoria per rimuovere una massa nera al viso ha salutato e ringraziato i suoi follower ma ha anche confessato che si sente sfortunato, che è molto giù di morale. Rivedersi di nuovo nella stessa situazione lo spaventa; Francesco Chiofalo ha già superato un intervento al cervello per rimuovere un tumore, era il 2019, adesso un nuovo problema, un intervento al viso, questa volta la massa nera che gli hanno trovato è nei condotti nasali. I medici non sanno di cosa si tratta, è ovvio che dovrà essere analizzata prima di essere certi. Francesco Chiofalo ha anche mostrato la risonanza magnetica rendendo evidente dove si trova la massa che definisce di origine sconosciuta.

Francesco Chiofalo una massa nera nel naso, prima l’operazione e poi l’esame istologico

Non ha paura per l’intervento ma per la diagnosi, togliere la massa dovrebbe essere semplice, è l’attesa che lo spaventa, è pensare al terrore che ha già vissuto un passato.

Ieri i controlli necessari prima di sottoporsi all’operazione e poco fa tra le storie di Instagram ha confidato: “Inutile dire che sono giù di morale, preferivo non dover affrontare tutto questo. Non mi spaventa l’intervento ma il responso dell’esame istologico che avrò tra un mese. Reduce dall’intervento che ho avuto anni fa per il tumore al cervello adesso la paura di avere nuovamente una brutta notizia c’è. Devo affrontare anche questa prova, mi auguro che tutto vada per il meglio”. Ha paura e non lo nasconde: “Rivedermi vestito così, pronto ad affrontare l’ennesima operazione, per problemi di salute alla mia età, mi fa sentire sfortunato. Vorrei stare in giro a fare altro e non qui ma adesso mi tocca. Affronterò anche questa”. I follower attendono sue notizie.