Il figlio di Stefano Tacconi pubblica un bigliettino e una buona notizia

Sono settimane in cui tutti vogliono avere notizie su Stefano Tacconi ed è ancora una volta suo figlio Andrea ad aggiornare sulle condizioni di salute dell’ex portiere. Andrea Tacconi ha emozionato tutti con i suoi ultimi messaggi, il primo è il bigliettino che Stefano Tacconi ha scritto a sua moglie. Un bigliettino di cui Laura Speranza aveva già parlato in una delle ultime puntate di Pomeriggio 5. Poche lettere su un foglietto bianco, “S+L” le iniziali dei loro nomi, Stefano e Laura con accanto la scritta Love. Un modo con cui Stefano Tacconi ha voluto non solo dichiarare ancora una volta a sua moglie il suo amore ma anche far capire che ce la farà, che ha bisogno di riabilitazione ma che la strada è in discesa, il peggio è passato. Un gesto arrivato subito dopo l’operazione prevista per favorire il recupero dell’ex calciatore.

Buone notizie per Stefano Tacconi ed è suo figlio a fare un annuncio importante

Il secondo post di Andrea Tacconi che ha emozionato tutti è l’annuncio che la prossima settimana il padre sarà finalmente trasferito in un centro di riabilitazione. “Finalmente ci hanno comunicato che la prossima settimana papà verrà trasferito in un centro per iniziare un percorso riabilitativo – Avanti così” ha scritto Andrea aggiungendo un cuore e un quadrifoglio, simboli che da quel terribile giorno stanno accompagnando i suoi messaggi.

Era il suo messaggio più atteso, è lo step verso la ripresa totale di suo padre dopo l’ictus. Il timore era che l’intervento potesse portare delle complicazioni o che qualcosa non andasse nel verso giusto e che la situazione di Stefano Tacconi potesse in qualche modo peggiorare. Invece, dal 23 aprile scorso, dal giorno in cui Stefano Tacconi è stato colpito da un’emorragia cerebrale, sono arrivate sempre ottime notizie. Arriva per lui un altro periodo di certo difficile ma è quello della ripresa.