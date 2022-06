L’ex di Britney Spears irrompe in villa per fermare il matrimonio e mostra tutto in diretta social

Neppure gli uomini della sicurezza pagati fiori di quattrini a quanto pare possono nulla contro la follia di uno stalker. Ne è dimostrazione quello che è successo questa notte, ora italiana, mentre si stava celebrando in America il matrimonio di Britney Spears. Per la cantante purtroppo, non è stata una giornata perfetta fino in fondo. Infatti, il suo ex, Jason Alexander (l’uomo con cui la popstar è stata sposata per 50 ore) ha fatto irruzione nel tendone in cui la Spears si sarebbe sposata poche ore dopo. Chi conosce la storia della popstar, sa che Alexander da tempo perseguita a mo di stalker Britney, dicendo che è in pericolo, di volerla salvare. Ed è per questo che ieri ha cercato di farlo, a pochi minuti dal matrimonio; l’uomo e poi è infatti riuscito addirittura a entrare nella villa della cantante.

L’ex di Britney cerca di fermare il suo matrimonio

Come è stato possibile conoscere i dettagli del suo gesto? Perchè come accade sempre più spesso, ha documentato tutto con una diretta sui social. Jason non ha avuto nessun contatto con Britney, la sicurezza ha agito in tempo anche se, se fosse andato tutto nel verso giusto, l’uomo non si sarebbe neppure dovuto avvicinare alla casa. Sui social, circolano i video in cui l’ex di Britney commenta: “Hey ragazzi sono qui dentro sono Jason Alexander al matrimonio osceno. Lei è la mia unica moglie. Io sono il suo primo marito! Sono venuto qui per impedire il matrimonio. Qui non c’è nessuno a parte Sam, dov’è la sua famiglia?”.

Fortunatamente questa irruzione non ha cambiato il corso degli eventi e Britney ha potuto coronare i sogno d’amore con il suo Sam.