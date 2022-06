Stefano Tacconi pronto a lasciare l’ospedale: le parole di Andrea sui social

E’ stato sempre vicino a suo padre, come anche tutto il resto della famiglia. E ieri, dopo aver fatto visita presso l’ospedale di Alessandria a suo padre, Andrea ha dato la bella notizia! Stefano Tacconi è pronto a lasciare l’ospedale e a intraprendere un percorso riabilitativo che si spera, in qualche settimana, potrà poi riportarlo a casa. Negli ultimi giorni anche la moglie di Stefano, aveva raccontato in tv dei progressi che l’ex calciatore aveva fatto e dei suoi tentativi di comunicare con i familiari sin da subito, appena ne è stato in grado. E poche ore fa la bella notizia. Dopo l’intervento a cui è stato sottoposto il 6 giugno scorso l’ex portiere bianconero e della Nazionale potrebbe finalmente essere vicino alla dimissione. Lo fa sapere il figlio Andrea con una storia instagram, dopo aver parlato probabilmente con i medici in ospedale.

Stefano Tacconi pronto a lasciare l’ospedale: il messaggio di Andrea

Ieri sera quindi Andrea ha voluto condividere la bellissima notizia sui social con queste parole: «Domani grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura». E’ questo il messaggio che Andrea Tacconi, in una storia su Instagram pubblicata nella tarda serata di lunedì ha voluto condividere con tutte le persone che sono state vicine a lui e alla sua famiglia in queste settimane. Dall’azienda ospedaliera, al momento, ancora nessuna comunicazione ufficiale ma le dimissioni a questo punto dovrebbero essere questione di ore. E noi ovviamente facciamo tutti il tifo per Stefano, perchè possa iniziare questo nuovo percorso e poi tornare a casa dalla sua famiglia il prima possibile.