Grave lutto per Pamela Prati: è morto il nipote, lo strazio nelle parole per la sorella

E’ il figlio della sorella di Pamela Prati ad avere perso la vita ed è la showgirl a dare la triste notizia sui social. Un dolore che la distrugge ma accanto al suo aggiunge anche lo strazio della sorella. Pamela Prati ha due sorelle, Maria e Sebastiana Pireddu, ma non indica quale delle due sta vivendo in questo momento il dramma più grande per una madre, non c’è alcun riferimento nel suo post, solo tanto dolore. La Prati non aggiunge nemmeno un dettaglio che possa spiegare come sia avvenuta una simile tragedia. La celebre showgirl ha pubblicato una foto in barca del nipote, i suoi capelli al vento, felice. Tantissimi i commenti di condoglianze da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo; si stringono intorno a Pamela Prati per la perdita del giovane che ha perso la vita troppo presto.

Pamela Prati, l’addio al nipote

“Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita” scrive Pamela aggiungendo solo cuori spezzati, mani giunte, preghiere e dolore per il grave lutto che ha colpito lei e la sua famiglia. “Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro – poi pensa a sua sorella mentre continua a rivolgersi a suo nipote che non c’è più – mia sorella vivrà a stento senza di te e non è naturale che una madre seppellisca un figlio”.

“Avevi ancora tanto da vivere… Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo – è così che tenta di arginare il dolore – Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità”.

Un post straziante pubblicato oggi 16 giugno 2022, frasi che annunciato la morte del nipote, figlio di una delle sue sorelle, ma non c’è un nome, non c’è nemmeno una motivazione che lasci capire il perché di una morte precoce. C’è solo lo spazio per un commovente addio.