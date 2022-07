Aurora e Michelle Hunziker assaggiano la pizza di Briatore e la risposta è sui social

Anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti entrano nella querelle pizza di Briatore sì o no. Ovvio che ognuno può scegliere cosa mangiare, dove, quanto spendere ma non tutti hanno apprezzato la pubblicità di Aurora e Michelle al locale di Flavio Briatore, alla sua pizza. Di certo sarà ottima ma per molti quella non è una pizza, è un altro prodotto, ottimo come tanti altri. Ognuno ha i propri gusti e Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ci tengono a far sapere che la pizza che hanno mangiato ieri sera a Milano è così buona da non riuscire a parlare. In genere non mostrano cosa mangiano la sera ma ieri madre e figlia hanno voluto dire a modo loro che i soldi spesi sono giustificati. Adesso gli altri pizzaioli e imprenditori attendono l’assaggio delle loro pizze. 15 euro contro i 5 euro di una pizza classica, non è detto che una sia migliore dell’altra, magari entrambe ottime ma se aggiungi il prosciutto Patanegra tutto cambia. Per il Roberto Parodi, per esempio, non è più una pizza, ma ognuno ha i propri gusti. A cena con Michelle e Aurora anche Tommaso Zorzi. E’ lui che ha preso la pizza con il famoso prosciutto, di certo tutto ottimo, l’importante è non creare assurde polemiche dal nulla per farsi un po’ di pubblicità in più.

Michelle Hunziker: “Non riesco neanche a parlare dalla goduria”

E’ la risposta della showgirl e conduttrice che è appena tornata a casa dopo la settimana di vacanza in Sardegna con il nuovo compagno, Giovanni Angiolini.

Le piccole Sole e Celeste sono ancora impegnate al mare e Michelle Hunziker ha dormito dalla sua mamma. Mamma Ineke è stata dolcissima, sul cuscino le ha fatto trovare un bigliettino dorato con scritto “Sogni d’oro. Mamma” un cuore e poi questa mattina una gran colazione tante coccole. E’ davvero un periodo meraviglioso per la conduttrice così amata da tanti.