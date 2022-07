Il nipote di Ricky Martin ritira le accuse: “la giustizia ha prevalso”

Non si procederà contro Ricky Martin perchè suo nipote ha ritirato la denuncia fatta

Parla via social Ricky Martin dopo che la vicenda che lo ha visto suo malgrado protagonista, è arrivata a una svolta. Non aveva rilasciato dichiarazioni, dopo le pesantissime accuse ricevute da suo nipote ma, tramite le parole dei parenti più stretti, si era capito quello che era il sentimento della famiglia. Era stato lo stesso fratello di Ricky Martin a spiegare che purtroppo, il nipote di Ricky Martin, Dennis Yadiel Sanchez, non era attendibile e che probabilmente, a causa dei problemi di salute mentale contro cui combatte da anni, aveva questa volta, superato il limite. Oggi però arrivano le parole della popstar dopo che suo nipote, ha ritirato le accuse. A riportarlo il sito americano TMZ, al termine dell’udienza che si è svolta oggi, 21 luglio, presso il tribunale di Puerto Rico.

Il nipote di Ricky Martin ritira le accuse

La star, che è apparsa in collegamento via Zoom, era stata accusata dal 21enne di aver avuto con lui una relazione sessuale durata circa 7 mesi e di averlo poi molestato. Secondo il sito americano, il giudice avrebbe respinto l’ordinanza restrittiva emessa nei confronti della star. Il team legale del cantante ha fatto sapere a TMZ: “Proprio come avevamo previsto, l’ordine di protezione non è stato esteso dal tribunale”.

Il primo post di Ricky Martin dopo l’udienza: le parole del cantante

Non sono tardate ad arrivare le prime parole di Ricky Martin dopo l’udienza odierna. Il cantante, si è fatto sentire via social. Pochi minuti fa infatti, ha pubblicato un post su Instagram spiegando cosa è successo nell’aula del tribunale e scrivendo poi: “La verità ha prevalso“. Martin ha sempre negato di aver molestato Dennis Sanchez. “Come abbiamo anticipato, l’ordine restrittivo temporaneo non è stato esteso dalla Corte. L’accusatore ha confermato in tribunale di aver preso da solo la decisione di ritirare le accuse, senza nessuna influenza esterna o pressione”, ha raccontato la star sui social. E ha poi aggiunto: “Non era niente di più di un individuo problematico che faceva false accuse con assolutamente niente con cui provarle”. Sui suoi canali social, seguitissimi, Ricky Martin ha pubblicato per intero quanto stabilito oggi in tribunale.