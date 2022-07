Ricky Martin rompe il silenzio: “E’ stato devastante, non lo auguro a nessuno”

In un breve video Ricky Martin spiega che cosa ha provato dopo le pesanti accuse lanciate da suo nipote

Ha deciso di parlare Ricky Martin e lo ha fatto prima via social e poi co un video dove in pochi minuti ha cercato di spiegare quello che ha provato dopo la difficile giornata di ieri. Accuse cadute, denuncia ritirata, come la famiglia della pop star aveva spiegato, purtroppo il nipote di Ricky Martin che lo aveva accusato di violenze e molestie, ha dei problemi mentali e ha accusato, senza che ci fosse nulla di vero, suo zio. Dopo la notizia dell’esito dell’udienza di ieri e le accuse ritirate da parte del nipote 21enne Dennis Yadiel Sanchez, l’artista è tornato a parlare di quel che ha vissuto nell’ultimo periodo. Lo ha fatto tramite un video pubblicato dal magazine americano TMZ, nel quale si è detto stremato ma desideroso di superare il brutto periodo. Ovviamente il cantante ha spiegato che non ha nulla contro suo nipote, come aveva detto giorni fa anche il fratello di Ricky, spiegando che purtroppo la famiglia combatte da anni nel tentativo di aiutare il ragazzo con i suoi problemi di salute mentale.

Le parole di Ricky Martin

“Sono davanti alle telecamere oggi perché ho bisogno di parlare per poter iniziare il mio processo di guarigione”, ha spiegato Ricky Martin nel video diffuso nella tarda serata di ieri. “Per due settimane non ho potuto difendermi perché la legge mi impediva di parlare prima di essermi presentarmi davanti al giudice”, spiega. “Grazie a Dio le affermazioni in questione si sono rivelate false, ma vi dirò la verità: è stato davvero doloroso. È stato devastante per me, la mia famiglia, i miei amici. Non lo auguro a nessuno”.

Nel video Ricky Martin rivolge anche un pensiero a suo nipote, colui che ha lanciato pesantissime accuse e spiega: “Alla persona che affermava queste sciocchezze auguro il meglio e spero trovi aiuto, così da poter iniziare una nuova vita piena di amore, verità e gioia e che non faccia del male a nessuno”. Poi ha concluso spiegando quello che si augura per il suo imminente futuro: “Ora la mia priorità è guarire. Come? Con la musica. Non vedo l’ora di tornare sul palco, che è ciò che so fare meglio. Grazie a tutti i miei amici, grazie ai miei fan che hanno creduto in me. Non avete idea della forza che mi avete dato con ogni singolo commento sui social. Dio vi benedica”.