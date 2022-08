Arriva il commento di Fedez dopo la foto sul dirupo a Ibiza: la risposta ai fan

Rispondendo ai suoi follower Fedez parla della foto scattata a Ibiza

Tanto parlare e alla fine anche Fedez ha deciso di rispondere alle domande di chi gli ha chiesto se si sia pentito o meno della foto scattata a Ibiza insieme a Chiara Ferragni. La foto della discordia, per chi non lo sapesse, è una immagine ( ma in realtà ce ne sono diverse e c’è anche un video) che riprende i Ferragnez sul bordo di un precipizio, una sorta di dirupo. Una foto mozzafiato, scattata dal tramonto ( i due in passato avevano fatto altri scatti simili). Il problema nasce questa volta dalla tempistica. Le foto infatti sono state pubblicate sui social di Chiara e di Federico a poche ore dalla morte di Andrea, un ragazzo di 30 anni precipitato in un dirupo mentre cercava di recuperare il cellulare. L’accusa mossa a Fedez e Chiara, non è stata quindi solo quella di imprudenza ma anche della scelta di postare tutto a poche ore dalla morte del ragazzo. Persino mamma Marina via social ha fatto notare che quelle immagini non andavano bene, sottolineando che sua figlia e suo genero non avevano le scarpe giuste e che non c’erano corde che potessero evitare il peggio. Insomma anche in famiglia, Chiara e Fedez sono stati bacchettati.

Poche ore fa quindi, Fedez, rispondendo alle domande dei suoi follower, è tornato su questo argomento.

Fedez pentito della foto con Chiara Ferragni a Ibiza?

Il rapper ha spiegato che non è pentito di quella foto. Lo ha detto senza troppi giri di parole. “Assolutamente no” ha risposto a un fan che gli chiedeva appunto, se non si fosse pentito per quello scatto. E poi ha aggiunto: “Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per fare quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza e quindi non vedo dove sia il problema, francamente.”