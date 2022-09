Il fratello di Andreas Muller in ospedale, le parole del ballerino in attesa dell’intervento

Andreas Muller è preoccupato per il fratello, la vita non è semplice per Daniel e per la sua famiglia

Andreas Muller dedica un post colmo di tenerezza a suo fratello Daniel ricoverato in ospedale, in attesa di subire un intervento. E’ un legame speciale tra il ballerino che abbiamo conosciuto grazie ad Amici e suo fratello. Daniel è per Andreas Muller il regalo più bello che la vita potesse fargli. Le difficoltà che devono superare insieme sono tante ma l’amore è ben più forte e il compagno di Veronica Paparini lo rivela mostrando il suo Daniel in ospedale e in alcune delle innumerevoli videochiamate. La vita non è semplice per suo fratello, non è la prima volta che ha bisogno di un ricovero in ospedale, Andreas confida che sono abituati, lo è lui e la sua famiglia, insieme sono sempre pronti a dedicarsi a lui che definisce una roccia.

Andreas Muller, le sue parole per il fratello

“L’ultima foto è di martedì notte davanti al portone di casa dopo aver lasciato Daniel in Ospedale. Quella sera aveva una tachicardia fuori controllo che lo portava anche a sudare tanto. Dopo averlo portato al pronto soccorso i medici una volta scoperto che i battiti erano circa a 190 è stato messo in codice rosso e ricoverato per una settimana” racconta il ballerino e aggiunge che sono abituati, che si dedicano sempre al fratello, per lui ci sono sempre.

“Oggi potrà uscire per qualche giorno e poi dovrà rientrare in ospedale perché a fine mese dovrebbe sottoporsi a un piccolo intervento” ci sarà quindi un altro momento complicato da superare ma non è questo il momento più duro che hanno dovuto affrontare con Daniel. “Tra sorrisi e momenti più sconfortanti sei stato , sei e sempre rimarrai il regalo più bello che la vita potesse farmi” conclude Andreas Muller che intanto sembra avere ritrovato la serenità che cercava con nuove scelte nel lavoro, ma sempre accanto all’amatissima Veronica Peparini.