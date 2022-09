L’addio di Elisa Isoardi a Memè: è morta l’amata nonna

Era già doloroso prima per Elisa Isoardi, adesso che la nonna è morta le lacrime fanno ancora più male



Elisa Isoardi deve dire addio alla nonna, alla sua Memè. La nonna di Elisa Isoardi è morta, è volata via e la conduttrice le dedica un post di poche parole, non riesce a dire molto, è un addio che fa malissimo. “Ciao Memè, nonnina mia” la affida al cielo con le mani giunte, pubblica le foto di un po’ di tempo fa, quando la nonna era ancora in piedi, poi lo scatto delle loro mani insieme. E’ il tenero ricordo per nonna Lucrezia, a lei era molto affezionata anche se poteva vederla poco, troppo distanti l’una dall’altra. Le restano tanti ricordi, quelli che sono nel nome affettuoso con cui Elisa Isoardi la chiamava. Toccante la foto delle loro mani intrecciate anche perché il pubblico di Elisa Isoardi e i suoi follower conoscevano un po’ della loro storia, lei ne ha parlato più volte raccontando problemi ed emozioni.

Nonna Lucrezia è la mamma della sua mamma

In passato la Isoardi ha raccontato dei problemi che ha avuto anche con la sua mamma perché in un momento in cui la presentatrice aveva bisogno di averla accanto lei doveva badare alla nonna. La conduttrice ha poi capito il suo errore, ha chiarito ogni dolore e dispiacere con la sua mamma. La nonna stava male da tempo, si è spenta lasciando un grande vuoto ed Elisa Isoardi non riesce a dire altro, forse lo farà più in là nel tempo.

Nonna Lucrezia, la sua Memè, ha fatto in tempo però a seguire il successo della sua adorata nipote, Elisa avrebbe voluto dedicarle ancora altro, magari altri giorni insieme e il suo ritorno in tv, quello di questi giorni. Non ha fatto in tempo, la nonna è andata via. Arrivano per lei i messaggi dei follower, gli abbracci dei colleghi. E’ un dolore sempre difficile da superare.