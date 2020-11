Le lacrime di Elisa Isoardi ma sono per la nonna che sta male (Foto)

La nonna di Elisa Isoardi non sta bene ed è solo questo che a Da noi a ruota libera oggi l’ha fatta piangere, emozionare nel guardare la sua mamma che le ha inviato un messaggio. Questa volta la mamma di Elisa Isoardi non è riuscita a starle accanto, sembra non si vedano da dicembre, tutta colpa del Covid ma la signora Irma questa volta ha preferito stare accanto alla sua mamma, alla nonna della conduttrice. E’ serena Elisa Isoardi il giorno dopo la finale di Ballando con le Stelle, niente la rende triste dell’avventura appena finita, nemmeno quella fine che per lei significa molto. Confessa che domani inizierà a pensare cosa farà da grande. “Ballando è arrivato al momento giusto per tante cose, perché noi facciamo un lavoro che è bellissimo e dobbiamo sempre sorridere ma attraverso la conduzione non pensi e lasci a casa tutti i problemi e tutti i pensieri. Quando venivo qui io non pensavo per due ore” si riferisce a La prova del cuoco e le è accaduto lo stesso con Ballando con le Stelle

ELISA ISOARDI: “BALLANDO CON LE STELLE MI HA SCABATO DENTRO”

“L’espressione del ballo ti aiuta alla consapevolezza della fisicità che poi ognuno utilizza come vuole e quando va verso la sensualità e non la volgarità è una cosa bellissima”. Raimondo l’ha rimodellata, l’ha resa di nuovo femminile, nonostante la sua bellezza aveva messo tutto da parte ed era diventata un maschiaccio. “In realtà ho solo insegnato ad Elisa a ballare solo che la danza fa miracoli ma io attraverso i movimenti della persona con cui ballo capisco il carattere di una persona e ho capito che doveva imparare a lasciarsi andare, fidarsi e farsi guidare, per lei fidarsi per più di tre secondi di un uomo non esisteva ma io mi sono limitato ad accompagnarla in questa avventura”.