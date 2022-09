Caterina Balivo pensa alla piccola Charlotte durante il funerale della Regina Elisabetta

Caterina Balivo condivide una foto della principessa Charlotte durante il funerale della regina Elisabetta

Caterina Balivo come quasi tutti oggi ha seguito in tv il funerale della Regina Elisabetta, anche lei ha salutato a modo suo la sovrana inglese ma si è soffermata soprattutto sull’immagine della principessa Charlotte. I figli più grandi di William e Kate Middleton hanno partecipato al lungo addio della Regina Elisabetta, ovviamente vestiti di nero. I bambini della famiglia reale inglese che un giorno occuperanno posti ben vicini al trono è bene che comprendano il prima possibile il ruolo che li attende ma Caterina Balivo come tanti altri nel vedere la principessa Charlotte, ancora di più che il fratello George, ha visto solo una bambina di 7 anni, una bambina che è poco più grande di sua figlia Cora.

Un cuore nero per la principessina Charlotte mentre entra da sola in chiesa

E’ il secondo funerale per i piccoli George e Charlotte, ancora presente il ricordo dell’addio al principe Filippo. Di certo il funerale di oggi è stato ben più duro da superare per i figli di William e Kate. Hanno eseguito il loro compito, ogni tanto hanno parlato tra loro, impossibile pretendere che fossero davvero impassibili, muti, immobili.

Con tutte le cerimonie che soprattutto oggi hanno dovuto seguire i due principini sono stati sempre molto composti. Sono due bambini educati ad esserlo ma ovviamente hanno involontariamente attirato l’attenzione, proprio perché così piccoli e già con doveri importanti, educati ad evitare le emozioni in pubblico.

Il dolore sui volti dei grandi, il passo lento, fermi e Caterina Balivo pubblica tra le storie di Instagram un’immagine, è la foto in bianco e nero della principessina che entra da sola e a testa bassa nell’Abbazia di Westminster, guidata dalla madre, Kate Middleton, ma come nessun bambino della sua età potrebbe fare in un momento di dolore. George e Charlotte il 9 settembre 2022 sono diventati principi di Galles; a loro però la mamma e il papà hanno evitato la sfilata a piedi dietro il feretro della nonna. William non l’avrebbe mai permesso, è ancora vivo nella sua mente il ricordo del funerale della madre, Lady Diana, quando a lui, 15enne, e ad Harry ancora più piccolo, venne imposto di seguire la sua bara sotto gli occhi del mondo intero.

Caterina Balivo dedica un cuore nero alla principessa del Galles, saluta per sempre la Regina Elisabetta, poi corre a coccolare i suoi figli.