Caterina Balivo: “Sono inondata di messaggi osceni sui miei piedi”

Caterina Balivo esplode, ha un problema: i tanti messaggi osceni sui suoi piedi

Caterina Balivo è arrivata al limite e dopo avere anticipato che oggi avrebbe raccontato sui social qualcosa di molto spiacevole ecco che ha appena spiegato cosa sta accadendo. Sui social hanno preso di mira i piedi di Caterina Balivo, sembra che tutti coloro che concentrano l’attenzione sui piedi abbiano trovato nella conduttrice un grande interesse. C’è sempre chi ha questo tipo di interesse ma “la misura è colma” e stanca e inorridita nel dovere leggere messaggi osceni la Balivo dice basta. Nel proporre la lettura dell’ennesimo libro non ha di certo fatto caso che era a piedi nudi; racconta che gira da sempre e sempre così in casa e non ha alcuna intenzione di cambiare abitudine o di doversi preoccupare che i suoi piedi non appaiano più. Ieri sera ha anticipato che aveva qualcosa di importante da dire, poco fa ha mostrato tutto il suo sdegno.

E’ una cosa che la turba e parte dicendo che si riferisce ad un 10% delle persone che la seguono mentre tutti gli altri sono sempre molto carini e partecipano a post e story in modo intelligente.

“Ieri ho pubblicato un post nel quale vi parlavo di Furore, il capolavoro di Steinbeck. Nella foto ero a piedi nudi sul divano di casa e sono arrivati, oltre ai commenti carini e attinenti di molto di voi, commenti triviali, irripetibili sui miei piedi. Quando dico irripetibili non esagero… Cominciamo ad avere un problema, anche perché io a casa non uso le scarpe da sempre e non posso neanch farmi il problema di pensare ‘Oh Dio devo mettere le scarpe altrimenti mi scrivono messaggi osceni’, perché credo che ognuno debba essere libero di pubblicare ciò che vuole sui propri canali, ma ciò non autorizza nessuno a scrivere cose irripetibili”. Caterina Balivo ovviamente sta già bloccando chi la importuna ma teme che non basterà per evitare quei commenti così sgradevoli.