Caterina Balivo organizza la festa di compleanno di sua figlia Cora

La figlia di Caterina Balivo oggi compie gli anni e per la festa di compleanno la conduttrice mette tutta la famiglia al lavoro

Caterina Balivo oggi è alle prese con la festa di compleanno di sua figlia. La piccola Cora compie 5 anni, tutta la famiglia è nella villa che si affaccia sull’Argentario e la conduttrice mette tutti al lavoro. Bisogna appendere gli addobbi, i festoni, ma prima vanno gonfiati i palloncini e bisogna pensare ai vari giochi. La figlia di Caterina Balivo è piccola ma ha un gran caratterino, reclama il suo ruolo, è sua la festa di compleanno e quindi anche lei deve decidere come intrattenere i piccoli amici. La figlia Caterina Balivo e Guido Maria Brera ha già cinque anni, la sua mamma le ha dedicato una storia dolcissima con 6 foto che la mostrano appena nata con ancora il braccialetto dell’ospedale, poi anno dopo anno, un momento meraviglioso dopo l’altro. Anche la Balivo è cresciuta con lei, con i suoi figli, come fanno un po’ tutti i genitori.

La festa di compleanno di Cora Brera, la figlia di Caterina Balivo

La zia Francesca cerca di appendere il festone con le scritte Buon Compleanno ma non arriva fino in altro. Sua sorella Caterina la prende in giro: non è mica alta come Elena Santarelli. Ci sarà anche la splendida modella e conduttrice alla festa di compleanno di Cora? E’ molto probabile ma la lista degli invitanti la scopriremo solo a festa iniziata, più tardi. Con gran cura e grandi polmoni nonna Rosaria gonfia tutti i palloncini per la festa della nipotina e crea le decorazioni da appendere. Caterina Balivo la filma ammirata e le regala una foto a due sui social.

Ovviamente c’è anche il nonno che appende la pignatta e intrattiene tutti i nipoti che non lo lasciano respirare un attimo. Gran festa nella villa in Toscana di Brera e Caterina Balivo, l’aria di festa è anche grazie alla famiglia che come sempre si riunisce nelle occasioni importanti come questa.