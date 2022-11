Enrico Montesano vuole tornare a Ballando ma parla anche strane circostanze: “Trattato come un mafioso”

Enrico Montesano è pronto a tornare sulla pista di Ballando con le stelle 2022

“Perché non posso tornare? Potrebbero darmi una penalità, una squalifica per una puntata” sono queste le parole di Enrico Montesano che a La zanzara, parla di quello che sta accadendo dopo che domenica scorsa, la Rai, ha deciso di squalificare l’attore. Montesano vorrebbe ritornare ma a quanto pare in Rai, nessuno ha messo neppure tra le opzioni il fatto che l’attore, possa essere reintegrato a Ballando con le stelle. Montesano, tra l’altro, non solo pensa che potrebbe scendere nuovamente in pista, ma ribadisce di essere sereno dal suo punto di vista, tanto da aspettarsi anche delle scuse da parte della Rai.

“Io sono per natura ed educazione pronto al dialogo e a trovare una soluzione di compromesso. La mia squalifica? Qualcosa di strano c’è sotto, forse ero un personaggio scomodo che non aveva raccolto alcuna provocazione in sei settimane” ha detto Montesano nel corso della sua telefonata con la trasmissione radiofonica. Ribadisce quindi alcuni concetti già espressi, visto che continua a far notare quanto gli sia sembrata strana la circostanza della maglietta ( il fatto che non sia stato censurato prima il video, e mandato invece in onda in diretta sabato sera).

E infatti Montesano ha commentato: “Mi sembra una maglietta di distrazione di massa. Qualcuno probabilmente non gradiva la mia presenza lì e hanno preso la palla al balzo“. Un complotto.

“L’offesa sul fascismo mi offende, mi devono chiedere scusa, devo essere riabilitato, non ho questo tipo di storia. Si sono dimenticati che per vent’anni ho portato tanti voti alla sinistra. Mio nonno era tipografo a L’Unità e la famiglia di mia mamma era antifascista e repubblicana. La mia educazione e formazione è quella” ha detto Montesano, ribadendo quindi di non avere nessuna simpatia per certi ambienti.

Ha ribadito poi, dei concetti anche sulla maglietta, spiegando che si compra: “ negozi online e che ha dei simboli che non hanno nulla a che vedere con il periodo tanto vituperato, che noi ricusiamo e abbiamo sempre denunciato. La decima mas ha preso la medaglia d’oro. Se vai sul sito del Quirinale ci sono i riferimenti, anche sui siti delle Forze Armate e della Marina Militare. Cancellate tutto.“

E ancora. “Stavamo provando, abbiamo giocato e scherzato. Era una maglietta per sudare, le avevo finite e ho messo quella. Non mi è stata data la possibilità di spiegare, mi hanno trattato come un mafioso pluriomicida. Mi dispiace per tutti i tecnici della Rai, è una squadra straordinaria”.

Nel frattempo Selvaggia Lucarelli, scherzando anche su questa eventualità nello studio de La vita in diretta, aveva fatto sapere che, qualora Montesano rientrasse, lei lascerebbe! Appuntamento a domani sera, con la nuova puntata di Ballando con le stelle.