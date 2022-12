Maria Giovanna Maglie si racconta dal letto dell’ospedale: è lì da oltre 50 giorni

Da quasi due mesi Maria Giovanna Maglie è in ospedale

I post sui social di Maria Giovanna Maglie raccontano del suo lungo percorso in ospedale. Tutto è iniziato quasi due mesi fa, con un malore improvviso e poi da lì una vera e propria escalation. Dopo aver mostrato sui social alcune immagini dal letto di ospedale, la Maglie racconta al Corriere della sera come è iniziato il suo calvario, precisando che non è in punto di morte. Grazie all’intervento dei medici infatti, e alle operazioni che ha subito sta bene ma ci vorrà del tempo prima di tornare a essere quella di prima. Purtroppo, dopo l’operazione al cuore, ci sono stati dei problemi per la Maglie, che è in ospedale da quasi due mesi. “Per fortuna sono in un ospedale straordinario e sarò eternamente grata al professor Ruggero De Paolis, che mi ha operata al cuore. L’intervento ha riguardato l’aorta e la valvola tricuspide. Sembrava tutto a posto. Poi si è rotto lo sterno per ben due volte, quindi altre due operazioni… Ora le cose vanno meglio, ma ci vorrà tempo” spiega ai giornalisti del Corriere della sera.

La Maglie ha rivelato il motivo per il quale ha deciso di raccontare tutto sui social: stava ricevendo parecchi messaggi da chi non la vedeva più in tv e allora, visto il tanto affetto, ha voluto raccontare come stavano andando le cose.

Maria Giovanna Maglie in ospedale

Dopo 60 giorni in ospedale, adesso la giornalista spera di poter tornare il prima possibile alla sua vita. E quando le si chiede che cosa pensa di fare una volta uscita rivela: “Una bella passeggiata nel centro di Roma, anche se è sempre più lurido. Vorrei tanto prendermi un aperitivo a Campo dei fiori, guardando per aria. Con il mio compagno Carlo, che mi sta sostenendo in modo incredibile.” Non possiamo che fare un augurio di pronta guarigione.