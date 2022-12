Bianca Balti terrorizzata dal ricovero: ha deciso di rimuovere i seni

Tra due giorni Bianca Balti si sottoporrà all'intervento per rimuovere i seni. E' terrorizzata

Tra due giorni l’8 dicembre 2022 per Bianca Balti sarà una giornata molto importante e ha paura. Bianca Balti sarà operata per togliere i seni, entrambi. Una scelta che rivela solo adesso, una mastectomia preventiva, anche se aveva già lasciato intendere che l’avrebbe fatto. A Bianca Balti verrà rimosso l’intero tessuto mammario, a scopo preventivo, per non dovere scoprire un domani di avere un tumore. Lo scorso agosto ha raccontato degli esami fatti, della scoperta della sua mutazione, della decisione di asportare le ovaie. Il primo intervento l’ha fatto ma prima ha scelto di farsi congelare gli ovociti. Andare in menopausa a 38 anni non è il massimo e la Balti non voleva avere la certezza di non potere più diventare madre. Ha pensato a tutto, alla sua vita e a quella che potrebbe ancora generare ma adesso che è arrivato il momento del secondo intervento è terrorizzata.

Bianca Balti ricoverata per rimuovere i seni

“Nessuno, se non le persone a me più vicine, sanno che ho deciso di sottopormi ad una doppia mastectomia preventiva” ma adesso ha reso tutto pubblico. Racconta: “Mi sono sentita orgogliosa nel fissare una data, impaziente nell’attendere. Ma ora che è arrivato momento non ne ho voglia. Mi sento fragile e spaventata dall’idea di dover dipendere dagli altri. Terrorizzata dal dolore che proverò” pensa al risveglio, non avrà più una parte del suo corpo, la parte che ha caratterizzato la sua femminilità.

“Giovedì 8 dicembre 2022 verrò ricoverata per l’asportazione preventiva del tessuto mammario. Ed ora che non posso più tirarmi indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi. Per sentirmi dire quanto sono coraggiosa, che sto facendo la cosa giusta”.

Alle sue figlie ha detto: “Mamma si opera perché ama troppo la vita” così dice anche alle follower. “Giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 11.00 di Los Angeles, per l’ennesima volta Bianca sceglie la vita”. Il rischio di tumore nelle donne portatrici della sua mutazione è più elevato ma non tutte comprendono la scelta della modella, di certo una scelta molto coraggiosa.