Meghan Markle e la regina Elisabetta: l’attrice racconta cosa ha provato la prima volta

E' Meghan Markle a raccontare del suo primo incontro con la regina Elisabetta

Nel documentario che Harry e Meghan hanno deciso di girare per raccontare la loro vita, per narrare tutta la verità sulla storia d’amore. Sono convinti di una cosa: la verità è nelle loro parole, non in quella dei media che in questi anni ha scelto un unico punto di vista per parlare con i sudditi di sua maestà e con il resto del mondo. Ma non c’è spazio solo per raccontare di questa favola moderna. Nel documentario, che da ieri, 8 dicembre 2022, è disponibile su Netflix, Harry e Meghan raccontano anche altri aneddoti. Ad esempio la Markle, ricorda il giorno in cui ha conosciuto per la prima volta la regina Elisabetta. E’ bene anche ricordare, che le interviste del documentario, sono state registrate nell’agosto del 2022, molto prima che la regina morisse.

Il racconto inizia con Harry, che spiega che cosa disse la sua famiglia, alla notizia del fidanzamento con Meghan Markle: “Ricordo che quando la mia famiglia la incontrò per la prima volta, ne fu impressionata. La videro con una donna bella e intelligente. Ciò che ha offuscato il loro giudizio è stato il fatto che io stessi uscendo con un’attrice americana. Mi dissero: “Non durerà”. Meghan lo sapeva e racconta che ha sentito sin da subito il peso di questo pregiudizio.

Meghan Markle racconta il primo incontro con la regina Elisabetta

L’attrice, in merito al suo primo incontro con la regina Elisabetta ha raccontato:

È stato surreale. Harry non mi aveva detto: “Ora conoscerai mia nonna”. Non sapevo del nostro incontro fino a qualche momento prima di conoscerla. Eravamo in macchina e stavamo andando al Royal Lodge per pranzo. Harry mi ha detto: “Oh, c’è anche mia nonna, ci raggiungerà dopo la messa. Sai come fare l’inchino, giusto?”. Pensavo stesse scherzando.

Harry ha aggiunto: “Come fai a spiegare a un’americana, che bisogna inchinarsi davanti a mia nonna? È strano”. Ed effettivamente la Markle, che conosceva la famiglia reale, come milioni di altre persone, solo per quello che si raccontava nei film, sui giornali, in tv, ha descritto quell’incontro come qualcosa di medievale.

Ricorda con queste parole alcuni momenti di quella giornata: