L’Oroscopo di Paolo Fox per la fine dell’anno: i segni più fortunati a Capodanno

Come si chiuderà questo anno secondo le stelle? Ce lo rivela Paolo Fox con la classifica della settimana per tutti i segni zodiacali in vista del Capodanno

In attesa della puntata dedicata al 2023, con i dettagli sull’Oroscopo del nuovo anno, Paolo Fox è stato protagonista oggi de I Fatti vostri, dove ha parlato di questa ultima settimana dell’anno. Come finirà il 2022? Paolo Fox ha stilato anche questa settimana la classifica dei segno zodiacali e il 26 dicembre, ha rivelato quali saranno i segni più fortunati di questa ultima settimana del 2022. L’astrologo ha spiegato che è brutto parlare di primo o ultimo posto ma c’è una lista da fare e quindi c’è anche un ultimo posto. Questa settimana è toccato agli amici nati sotto il segno della bilancia.

12, Bilancia: come sarà il Capodanno secondo Paolo Fox

Con mercurio dissonante, l’anno ha tolto qualcosa. Ma potrebbe aver dato anche altro, ad esempio l’esperienza. Ci sono dei pianeti nervosi. I bilanci della bilancia saranno pesanti, c’è anche Mercurio dissonante. Il 2022 vi ha tolto qualcosa, ma vi ha dato anche altro. Ci sono stati momenti complicati. Avete bisogno di un po’ di relax.

11, Ariete: il Capodanno 2022

Siete stanchi, forse avete fatto troppe cose. Con Giove nel segno ( tornato dal 20 dicembre) vi darà un vantaggio a chi vorrà sposarsi o convivere, ma anche fare cose nuove. Quindi dovreste pensare al futuro e farlo in maniera positiva e molto attiva. Certo, Natale aveva pianeti agitati e qualcuno vi ha creato problemi. Ma si va avanti

10, Cancro: le previsioni di Paolo Fox

Per Natale avete avuto dei pianeti messi non benissimo. Siete amati quanto vorreste, i nati cancro si aspettano sempre una grande forza, una grande passione senza chiederla, le persone devono essere in grado di capire quando si ha bisogno di affetto… Natale è stato un po’ così e così. Dall’estate siete stati messi davanti a vari ostacoli ( un po’ come la bilancia) e ci sono state delle difficoltà. Ma bisogna recuperare.

9, Scorpione: come sarà il Capodanno

Natale non è stato al top, adesso aspettiamo capodanno. Se avete puntato su qualcosa di molto bello a novembre, si verificherà a gennaio ( entro la metà del mese) il cielo è aperto. Quindi non demordete che le cose arriveranno.

8, Sagittario: l’oroscopo per fine anno

Iniziate a pensare a fare dei viaggi. Oppure provate a frequentare persone che non conoscete. Perché gli ‘stranieri’ ( persone che non conoscete bene) sono sempre un punto di attrazione per voi. Più gente conoscete, più fate esperienze. Amate fare nuove esperienze e dovreste farne molte adesso.

7 Gemelli: come sarà il Capodanno

Un Natale tranquillo un Capodanno importante quello che sta per arrivare. Possiamo dire che il cielo sarà utile. Non tutti ma molti di voi tra novembre e dicembre hanno avuto alcune cose in sospeso. Dopo il 6 gennaio vi riscatterete. Se avete un rimborso ad esempio, da richiedere.

6 Acquario: come sarà il Capodanno secondo Paolo Fox

Ci saranno presto delle soddisfazioni. Avventure, emozioni, Venere sarà nel segno a gennaio. Nessuno vi tiene, siete pieni di energie e rivoluzionari. Una fine anno movimentata.

5, Leone: le previsioni di Paolo Fox per il finale d’anno

Non è detto che in questi giorni di fine anno farete tutto quello che avete in mente. Ricordatevi che con gennaio Giove sarà attivo, dal 20 dicembre è nel segno di fuoco . I sentimenti sono importanti ci sono novità, dopo mesi difficili fatti di polemiche. Mesi tosti, tanti problemi ma in cui vi siete ritrovati.

4, Vergine: come sarà la fine dell’anno

Tra fine novembre e dicembre è successo qualcosa, vi siete trovati sotto pressione. State ancora cercando di mettere a posto qualcosa che è saltato. Io spero che sia arrivato per voi anche un bacio. Avrete delle stelle belle per questi ultimi giorni del 2022 e per capodanno.

3, Toro: sprint finale

Iniziano grandi progetti di fine anno. Potete fare molte cose non fermatevi. Il 2023 sarà un anno importante per voi. Sentiremo parlare molto dei Toro, anche di personaggi di questo segno che torneranno in tv. Amore va potenziato.

2, Pesci fine d’anno al top per il segno

Finalmente un premio, dopo mille provocazioni. Vi dicevo di stringere i denti e aspettare la fine dell’anno. Ci siamo, adesso è il vostro momento. Dimenticherete dei trascorsi non proprio felici.

1, Capricorno: segno migliore della settimana

Carte vincenti in questo periodo. Questa settimana si parte bene, capodanno sarà bello e anche utile. Entro primavera riuscirete a fare molto. Amate e baciate un po’ di più.