Fedez saluta il suo 2022: “Sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice”

Fedez saluta il 2022 un anno complesso che però gli ha dato molti insegnamenti

Si avvicina il 31 dicembre e un po’ per tutti, è arrivato il tanto atteso momento dei bilanci. Si pensa a quello che l’anno ha dato e ha tolto e si fanno anche dei pensieri per il nuovo anno, con la speranza che ci possano essere solo cose migliori, è chiaro. Pochi minuti fa sui social, anche Fedez ha voluto condividere un video che riassume in qualche modo, il suo anno. Un anno, il 2022, molto difficile per il rapper che, durante un controllo ha scoperto di avere un tumore molto raro, per fortuna preso in tempo e curato. Oggi Fedez sta bene, porta con se alcuni strascichi, ha sempre la sua ferita che gli ricorda quello che è stato. Ha delle limitazioni nell’alimentazione, non sempre è in grande forma ma come ricorda nel suo post, alla fine il 2022 gli ha tolto tanto ma gli ha dato anche la vita. Non era scontato che tutto andasse nel migliore dei modi, non era scontato scoprire in tempo del brutto male che si stava impossessando del suo corpo. Nel video scelto per salutare il suo 2022, si mostra anche nei momenti di grande fragilità, quando piange ed è Chiara Ferragni a consolarlo. Perchè la paura più grande per Federico, come lui stesso ha raccontato, è stata quella di perdere i suoi figli. Di lasciarli soli, ancora prima che potessero avere dei ricordi con lui. Oggi però questi pensieri hanno lasciato il posto ad altro. Oggi c’è una famiglia che si gode la fine di un anno orribile e l’inizio di uno splendido 2023.

Ciao 2022Sei stato un anno complesso ma di grande insegnamento.Oggi sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice.Un solo rammarico mi porto dietro, non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia, perché ricoverato in ospedale.Spero con l’anno nuovo di poter essere ancor più presente per i miei figli e la mia famigliaTutto qua

Queste le parole di Fedez sui social, con un video che mostra alcuni momenti difficili, altri pieni d’amore, quello che la sua famiglia gli ha dato.