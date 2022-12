Oroscopo Paolo Fox 2023 scorpione: previsioni e grafico per il nuovo anno

Scorpione Oroscopo Paolo Fox 2023: come sarà il nuovo anno? Ecco il grafico per il segno dello scorpione

Un appuntamento imperdibile quello con l’Oroscopo di Paolo Fox ( per chi volesse saperne ancora di più, l’astrologo sarà anche a Domenica IN con Mara Venier a Capodanno). Nella puntata de I Fatti vostri del 30 dicembre, Paolo Fox ha regalato le sue previsioni segno per segno. Siamo arrivati agli amici nati sotto il segno dello scorpione. Come sarà il nuovo anno per questo segno? Come sempre Paolo Fox ha dato un’idea di come sarà l’intero anno e poi si è concentrato suo famosi grafici che tutti attendono con ansia. Che cosa dice il grafico di Paolo Fox per gli amici nati sotto il segno dello scorpione e come sarà il 2023 per questo segno zodiacale? Le previsioni di Paolo Fox per il 2023 dello scorpione rivelano: “Meglio evitare le complicazioni a gennaio. Evitare atteggiamenti orgogliosi è la cosa migliore. Un amore travolgente non bisognerà affatto fermarlo e devono invece goderselo come non mai”. Mesi da segnare sul calendario: febbraio e marzo. Ma scopriamo qualche dettaglio in più con le ultime notizie che arrivano dalla puntata speciale de I fatti vostri dedicata proprio all’Oroscopo 2023 di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 2023: il segno dello scorpione

Saturno inizia un transito importante a partire da marzo e quello sarà un mese di rilievo. Alcuni di voi dovranno prendere una decisione molto importante nel lavoro, se continuare con quello che fate o lasciare perdere. Ci saranno nelle grande trasformazioni prima della primavera. L’estate invece sarà tranquilla per i sentimenti, mentre l’autunno sarà caratterizzato dall’opposizione di Giove: cercate di non spendere troppo.

Oroscopo Paolo Fox 2023 scorpione: il grafico

Bisogna dire che il grafico migliore per i nati sotto il segno dello scorpione sembra essere quello del lavoro. Da settembre a dicembre, gli amici dello scorpione a quanto pare, potranno fare grandi cose. Le punte del grafico sono quasi al massimo, per cui ci saranno certamente ottime occasioni dal punto di vista lavorativo. Il grafico dell’amore, secondo le previsioni di Paolo Fox, ci rivela che il mese migliore sarà quello di ottobre. Per quanto riguarda la fortuna, a parte giugno e agosto, gli altri mesi sembrano essere molto buoni per tutti gli scorpioni. Buone notizie dunque!