Pietro Orlandi commenta l’agghiacciante battuta di Fedez su Emanuela

E' Pietro Orlandi a commentare la battuta di Fedez su sua sorella

E’ stato il caso del giorno ieri, la battuta di Fedez sul caso Emanuela Orlandi. Una battuta di pessimo gusto che ha indignato tutti; questa volta non ci sono state fazioni, questa volta non ci sono state persone che hanno approvato. Dal primo all’ultimo il pensiero, sentendo le parole di Fedez a Muschio Selvaggio è stato lo stesso per tutti: avrebbe dovuto evitare. E non solo per l’agghiacciante battuta fatta ma perchè il podcast di Fedez e Luis Sal poteva essere tagliato e migliorato nel montaggio. E invece la scelta di lasciare anche la battuta su Emanuela Orlandi, dimostra proprio l’errore di valutazione che in questo caso è stato fatto. A poche ore da quanto successo, mentre Fedez tace, arriva il commento di Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela alle parole del rapper nel programma Muschio Selvaggio.

Fedez e Luis Sal, nella puntata in questione, stavano parlando della serie Netflix, Vatican Girl. Non solo, parlando della serie, e del Vaticano, hanno avuto la possibilità di un punto di vista privilegiato, quello del giornalista Gianluigi Nuzzi che in questi anni ha seguito la vicenda ma è anche un esperto di quello che accade tra le mura della Santa Sede, come le sue tante pubblicazioni, dimostrano.

Purtroppo il povero Nuzzi ha dovuto assistere con le sue orecchie alla battuta di Fedez. Parlando appunto di Emanuela, il rapper ha commentato: “Beh, innanzi tutto possiamo dire, non l’hanno mai trovata ” e scoppia a ridere a crepapelle. E poi: “ la stanno ancora cercando ” continuando a ridere senza nessun motivo mentre Luis Sal e Nuzzi sono completamente basiti. E ancora: “ scusami, ma mi faceva troppo ridere“. Nuzzi, visibilmente in imbarazzo, ha commentato: “Questo è black humor, il black humor è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista“. A questo punto è intervenuto Luis Sal che – rivolgendosi al giornalista ha detto: “Questo è un dato di fatto. Nuzzi deve mantenere una poker face in questo momento“.

Da MOWmag, Pietro Orlandi ha risposto così a quanto accaduto durante la puntata di Muschio Selvaggio in cui si è parlato di sua sorella: “In tanti anni ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto (me lo auguro). Si tratta semplicemente di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale.”

Diciamo che Pietro Orlandi è stato il meno indulgente con Fedez. Il fratello di Emanuela, che da 40 anni la cerca e continua a chiedere verità per quanto accaduto, ha poi aggiunto: “ Sono felice che in una trasmissione così seguita abbia trovato spazio la questione di mia sorella, è importante che al di là della risata se ne sia parlato, e per questo lo ringrazio. “

E poi ha concluso con queste parole: “Però non posso negare che mi è dispiaciuto sentir ridere alla frase ‘la stanno ancora cercando’, visto che sono quarant’anni che sto facendo questo. Dai, lo perdoniamo”.