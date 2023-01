Pasqualino Maione torna su TikTok e parla della sua malattia

Pasqualino Maione si mostra di nuovo su Tik Tok e racconta la sua complicata storia: il covid e la malattia, ecco che cosa è accaduto

Nelle vacanze di Natale avevamo visto Pasqualino Maione di nuovo a casa, dalla sua famiglia. Dopo mesi trascorsi in ospedale, l’ex cantante di Amici che ha partecipato al talent di Maria de Filippi nel 2008, aveva potuto trascorrere dei giorni sereni con le persone che ama. Ma purtroppo, quello che è successo quest’estate, ha cambiato per sempre la vita di Pasqualino Maione. Chi lo segue sui social, conosce ormai la sua storia. Purtroppo, a causa del Covid ( che il cantante avrebbe preso per due volte a luglio) , c’è stato un lungo calvario in ospedale. Il covid ha portato alcune brutte conseguenze e ora Pasqualino sta combattendo contro una malattia che ha colpito cervello e midollo. Dicevamo appunto, che nel mese di dicembre il cantante era tornato a postare sui social, su instagram, mostrandosi al fianco della sua famiglia. Poche ore fa ha invece deciso di usare il suo profilo di TikTok per raccontare la battaglia contro questa malattia che ha. Prende tante medicine e purtroppo, le conseguenze anche sul suo fisico, si fanno notare.

Il ritorno di Pasqualino Maione sui social: come sta

“Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social“, ha fatto sapere in un video, informando anche le persone che non erano a conoscenza di quanto accaduto a luglio.

Poi entrando nel dettaglio ha raccontato che cosa sta accadendo e ha spiegato: “No, non sono ingrassato. È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso la patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo”, aggiunge cercando di non abbattersi. Come detto in precedenza, i medici lo hanno autorizzato a tornare a casa e poche settimane fa si è goduto le vacanze di Natale con i parenti. E’ comunque costantemente monitorato. E spiega: “Ho avuto una meningite, post Covid, che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo, che mi tengono tutt’ora sotto terapia e che stanno cercando di farmi vivere al meglio e di guarire al più presto. La strada è ancora lunga però ce la faremo”.