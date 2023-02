La figlia di Little Tony non ha ricevuto le scuse di Gino Paoli: scatta la denuncia?

La figlia di Little Tony vuole giustizia, le scuse di Gino Paoli non sono ancora arrivate, quello che ha detto è davvero grave

La figlia di Little Tony non ha alcuna intenzione di perdonare Gino Paoli senza avere ricevuto delle scuse. Il cantautore nell’ultima serata di Sanremo 2023 ha raccontato qualcosa sulla vita di Little Tony e di sua moglie che non è andato giù a Cristiana Ciacci. In un primo momento lei ha chiesto che Gino Paoli porgesse le sue scuse ma queste non sono arrivate e adesso sta pensando alla querela. In pubblico, davanti a un pubblico enorme, Gino Paoli ha confidato che il cantante scomparso gli confessò che la sua compagna l’aveva tradito, che l’aveva trovata in casa con due uomini, che voleva da lui dei consigli sul come comportarsi perché in realtà non voleva perderla. Un tradimento di cui forse nessuno era a conoscenza, forse Gino Paoli parlava della madre di Cristina, lei ne è sicura. Ingiurie verso due persone che non possono più difendersi, è per questo che la Ciacci è intervenuta e l’ha fatto chiedendo prima le scuse e adesso con il desiderio di andare avanti, di fare giustizia.

Gino Paoli non ha ancora chiesto scusa alla memoria di Little Tony

Se Gino Paoli ha raccontato quella storia è molto probabile che non chiederà mai scusa, lo sa anche Cristiana che dopo averne parlato a Storie Italiane ha confidato a Fanpage: “Serve una presa di coscienza, avere le palle di dire ‘Ho detto una cazzata, ho sbagliato, chiedo scusa’. Se non hai le palle per fare le scuse pubbliche, falle almeno private. Trova il mio numero, chiamami e scusati”.

La faccenda si complica, la figlia di Little Tony è davvero molo amareggiata: “Ha dato del cornuto a mio padre e della poco di buono a mia madre. Un’offesa bruttissima, fuori luogo, fuori contesto, inopportuna, indelicata e anche ignorante, perché offende la memoria dei miei genitori morti, che non possono replicate in alcun modo”. Cristiana Ciacci prosegue: “Che mia madre se la siano ripassata tutti, sono sicura che non sia mai successo, conoscendo bene com’era fatta – parole pesanti – Poi, che nei 12 anni in cui i miei genitori sono stati insieme, si possano essere traditi a vicenda, è probabile ma non nel modo in cui lo ha detto lui. Comunque anche se fosse, non spettava a Gino Paoli dirlo, dopo la morte di mio padre e sul palco dell’Ariston”.