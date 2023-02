Rosanna Banfi legge le ultime parole per mamma Lucia, le dedica l’ultima canzone

Sono parole semplici e commoventi quelle di Rosanna Banfi per mamma Lucia

Oggi è il giorno del dolore, dell’ultimo saluto a Lucia, la moglie amatissima di Lino Banfi che protetto dall’amore dei suoi figli, Walter e Rosanna Banfi, ha ringraziato tutti. Ma è Rosanna Banfi che in chiesa al termine del funerale e sui social rivolge alla sua mamma parole d’amore che raccontano di lei e di quanto già senta forte la sua mancanza. Lucia Zagaria è stata il grande e unico amore della vita di Lino Banfi, lo sa bene Rosanna che in chiesa legge il suo messaggio. “Come tutte le donne, le buone mogli, soprattutto quelle di una volta, mamma era assolutamente il pilastro della famiglia e adesso se ne va il pilastro e noi dovremmo fare fatica a sostenere l’impianto…”. La chiesa piena, tanta commozione e tanto rispetto per lei, una donna così piccola ma forte e discreta, così vicina alla gente, agli animali, al vicino, a chi soffre. “Tu hai aiutato tanta gente, anche quando non avevi possibilità economiche, dividevi anche un piatto di minestra con la tua vicina che era più povera di te. Per non parlare degli animali poi, quanti cani e gatti hai salvato dalla strada…” continua Rosanna guardando la bara di mamma Lucia.

Rosanna Banfi alla sua mamma nel giorno dell’addio

“Ma se ci dovesse essere un posto dove vanno i buoni io so che tu sarai prima fila con i tuoi cagnolini al guinzaglio” conclude la figlia di Lino Banfi che poi tornata a casa dopo i funerali, dopo avere salutato tutti resta per un attimo sola e dedica a sua madre l’ultima canzone nel giorno dell’addio.

“Sono solo stasera senza di te Mi hai lasciato da solo davanti al cielo Vienimi a prendereMi vien da piangere Mi riconosci ho le scarpe piene di passi La faccia piena di schiaffi Il cuore pieno di battiti E gli occhi pieni di te” è il brano di Jovanotti che stringe il cuore a tutti, è la canzone che ha scelto per la sua adorata mamma, la pubblica tra le storie Instagram. “Le tasche pieni di Sassi – E gli occhi pieni di te” aggiunge un cuore Rosanna. Sono stati anni durissimi, anni in cui anche lei ha sofferto tanto perché la sua mamma non la riconosceva più. Oggi che non c’è più è un dolore ancora più grande.